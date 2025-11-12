Умка — детский сад для русскоязычных детей в Côte-Saint-Luc
Description
УМКА
Детский сад для русскоязычных детей в Côte-Saint-Luc 🐻
💫 Тёплая атмосфера, забота и развитие — всё, что нужно вашему малышу!
В «Умке» дети растут в окружении любви, внимания и творчества. Мы создаём условия для гармоничного физического, эмоционального и интеллектуального развития.
🎯 Наши преимущества:
-
Сбалансированное домашнее питание из экологически чистых продуктов
-
Уютные кроватки для сна и полноценный дневной отдых
-
Безопасный двор для ежедневных прогулок и подвижных игр
-
Обучение на русском и французском языках
-
Развивающие занятия, творческие мастерские и много весёлых открытий каждый день
📍 Район: Côte-Saint-Luc
📞 Телефон: +1 515 994-2354
🌐 Сайт: dugaraduga.jimdo.com
✨ УМКА — место, где малыши чувствуют себя как дома и растут счастливыми!