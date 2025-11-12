УМКА

Детский сад для русскоязычных детей в Côte-Saint-Luc 🐻

💫 Тёплая атмосфера, забота и развитие — всё, что нужно вашему малышу!

В «Умке» дети растут в окружении любви, внимания и творчества. Мы создаём условия для гармоничного физического, эмоционального и интеллектуального развития.

🎯 Наши преимущества:

Сбалансированное домашнее питание из экологически чистых продуктов

Уютные кроватки для сна и полноценный дневной отдых

Безопасный двор для ежедневных прогулок и подвижных игр

Обучение на русском и французском языках

Развивающие занятия, творческие мастерские и много весёлых открытий каждый день

📍 Район: Côte-Saint-Luc

📞 Телефон: +1 515 994-2354

🌐 Сайт: dugaraduga.jimdo.com

✨ УМКА — место, где малыши чувствуют себя как дома и растут счастливыми!