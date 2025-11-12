Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
QR Dety
QR Dety

Умка — детский сад для русскоязычных детей в Côte-Saint-Luc

Новое
,
,

Description

УМКА 
Детский сад для русскоязычных детей в Côte-Saint-Luc 🐻

💫 Тёплая атмосфера, забота и развитие — всё, что нужно вашему малышу!
В «Умке» дети растут в окружении любви, внимания и творчества. Мы создаём условия для гармоничного физического, эмоционального и интеллектуального развития.

🎯 Наши преимущества:

  • Сбалансированное домашнее питание из экологически чистых продуктов

  • Уютные кроватки для сна и полноценный дневной отдых

  • Безопасный двор для ежедневных прогулок и подвижных игр

  • Обучение на русском и французском языках

  • Развивающие занятия, творческие мастерские и много весёлых открытий каждый день

📍 Район: Côte-Saint-Luc
📞 Телефон: +1 515 994-2354
🌐 Сайт: dugaraduga.jimdo.com

УМКА — место, где малыши чувствуют себя как дома и растут счастливыми!

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия, Спорт | Tourism, Travel, Sports
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект рекомендует | Artificial intelligence recommends
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*