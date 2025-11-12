Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Тропинка — Воскресная христианская русская школа
Тропинка — Воскресная христианская русская школа

Тропинка — Воскресная христианская русская школа

Новое
, , ,
,

Description

ТРОПИНКА
Воскресная христианская русская школа в Монреале

📖 Шаг за шагом - к знаниям и духовному развитию!
Школа «Тропинка» объединяет русскую культуру, традиции и христианские ценности. Здесь дети получают не только знания, но и основы доброты, уважения и веры.

🎓 В программе обучения:

  • Русский язык и литература – развитие речи, чтения и письма

  • Математика – логика и уверенность в решениях

  • Английский язык – современное общение без границ

  • Библейский урок – знакомство с духовными истоками и нравственными ценностями

👩‍🏫 Уроки проходят в атмосфере тепла и поддержки. Преподаватели помогают детям расти в знаниях и вере, открывая для них путь к гармоничному развитию личности.

📍 Адрес: 1012 Chemin St Clare, Mont-Royal, QC H3R 2N1
📞 Телефон: +1 438 995-5449
📧 Email: [email protected]
🌐 Сайт: www.tropinka.ca

Тропинка — школа, где учат не только предметам, но и жизни с добрым сердцем.

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия, Спорт | Tourism, Travel, Sports
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект рекомендует | Artificial intelligence recommends
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*