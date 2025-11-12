Тропинка — Воскресная христианская русская школа
Description
ТРОПИНКА
Воскресная христианская русская школа в Монреале ✨
📖 Шаг за шагом - к знаниям и духовному развитию!
Школа «Тропинка» объединяет русскую культуру, традиции и христианские ценности. Здесь дети получают не только знания, но и основы доброты, уважения и веры.
🎓 В программе обучения:
-
Русский язык и литература – развитие речи, чтения и письма
-
Математика – логика и уверенность в решениях
-
Английский язык – современное общение без границ
-
Библейский урок – знакомство с духовными истоками и нравственными ценностями
👩🏫 Уроки проходят в атмосфере тепла и поддержки. Преподаватели помогают детям расти в знаниях и вере, открывая для них путь к гармоничному развитию личности.
📍 Адрес: 1012 Chemin St Clare, Mont-Royal, QC H3R 2N1
📞 Телефон: +1 438 995-5449
📧 Email: [email protected]
🌐 Сайт: www.tropinka.ca
✨ Тропинка — школа, где учат не только предметам, но и жизни с добрым сердцем.