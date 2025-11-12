ТРОПИНКА

Воскресная христианская русская школа в Монреале ✨

📖 Шаг за шагом - к знаниям и духовному развитию!

Школа «Тропинка» объединяет русскую культуру, традиции и христианские ценности. Здесь дети получают не только знания, но и основы доброты, уважения и веры.

🎓 В программе обучения:

Русский язык и литература – развитие речи, чтения и письма

Математика – логика и уверенность в решениях

Английский язык – современное общение без границ

Библейский урок – знакомство с духовными истоками и нравственными ценностями

👩‍🏫 Уроки проходят в атмосфере тепла и поддержки. Преподаватели помогают детям расти в знаниях и вере, открывая для них путь к гармоничному развитию личности.

📍 Адрес: 1012 Chemin St Clare, Mont-Royal, QC H3R 2N1

📞 Телефон: +1 438 995-5449

📧 Email: [email protected]

🌐 Сайт: www.tropinka.ca

✨ Тропинка — школа, где учат не только предметам, но и жизни с добрым сердцем.