Tip-top kids: премиальный детский сад в Cote-St-Luc для детей от 12 месяцев

🌟 Tip-top kids: Премиальный детский сад в Cote-St-Luc для детей от 12 месяцев!

Многоязычное развитие и безопасность.

Мечтаете о детском саде, где о вашем малыше позаботятся как дома, но при этом обеспечат всестороннее раннее развитие?

 Tip-top kids - это именно то место, где гармонично сочетаются забота, безопасность и современные образовательные методики!

Наш частный детский сад в Cote-St-Luc создает идеальную среду для самых маленьких (от 12 месяцев) и детей до 5 лет, готовя их к будущим академическим успехам и помогая раскрыть свои таланты.

✨ Почему родители доверяют нам самое ценное?

  • Многоязычная среда: Мы погружаем детей в три языка с самого начала! Ежедневное общение, развивающие игры и занятия на английском, французском и русском закладывают мощный фундамент для будущего билингвизма и трилингвизма.

  • Всестороннее развитие ребенка: Наша программа включает:

    • Творческие уроки музыки для развития слуха и любви к искусству.

    • Спортивные занятия для укрепления здоровья, координации и ловкости.

    • Подготовку к матернель (Kindergarten): Развиваем навыки чтения, счета и логики, необходимые для легкой адаптации к школе.

  • Здоровье и безопасность — наш приоритет: Уникальное преимущество нашего сада — постоянное медицинское сопровождение! В нашем штате работает опытная медсестра с 18-летним стажем, которая ежедневно наблюдает за здоровьем и самочувствием детей.

  • Комфортная и стимулирующая среда: Пространство, организованное с любовью и вниманием к детским потребностям. Небольшие группы позволяют уделить максимум внимания каждому ребенку.

Мы не просто присматриваем за детьми — мы создаем прочную основу для счастливого и успешного будущего, где каждый ребенок чувствует себя любимым, защищенным и способным на большие достижения!

Хотите увидеть все своими глазами?

Запишитесь на личную экскурсию и пробный день прямо сейчас!

Наш адрес: Cote-St-Luc, QC (точный адрес уточняйте по телефону)
Телефон для связи: +1 (514) 250-4111

Tip-top kids: Растим счастливых и уверенных детей!

