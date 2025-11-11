Tip-top kids: премиальный детский сад в Cote-St-Luc для детей от 12 месяцев
Description
🌟 Tip-top kids: Премиальный детский сад в Cote-St-Luc для детей от 12 месяцев!
Многоязычное развитие и безопасность.
Мечтаете о детском саде, где о вашем малыше позаботятся как дома, но при этом обеспечат всестороннее раннее развитие?
Tip-top kids - это именно то место, где гармонично сочетаются забота, безопасность и современные образовательные методики!
Наш частный детский сад в Cote-St-Luc создает идеальную среду для самых маленьких (от 12 месяцев) и детей до 5 лет, готовя их к будущим академическим успехам и помогая раскрыть свои таланты.
✨ Почему родители доверяют нам самое ценное?
-
Многоязычная среда: Мы погружаем детей в три языка с самого начала! Ежедневное общение, развивающие игры и занятия на английском, французском и русском закладывают мощный фундамент для будущего билингвизма и трилингвизма.
-
Всестороннее развитие ребенка: Наша программа включает:
-
Творческие уроки музыки для развития слуха и любви к искусству.
-
Спортивные занятия для укрепления здоровья, координации и ловкости.
-
Подготовку к матернель (Kindergarten): Развиваем навыки чтения, счета и логики, необходимые для легкой адаптации к школе.
-
-
Здоровье и безопасность — наш приоритет: Уникальное преимущество нашего сада — постоянное медицинское сопровождение! В нашем штате работает опытная медсестра с 18-летним стажем, которая ежедневно наблюдает за здоровьем и самочувствием детей.
-
Комфортная и стимулирующая среда: Пространство, организованное с любовью и вниманием к детским потребностям. Небольшие группы позволяют уделить максимум внимания каждому ребенку.
Мы не просто присматриваем за детьми — мы создаем прочную основу для счастливого и успешного будущего, где каждый ребенок чувствует себя любимым, защищенным и способным на большие достижения!
Хотите увидеть все своими глазами?
Запишитесь на личную экскурсию и пробный день прямо сейчас!
Наш адрес: Cote-St-Luc, QC (точный адрес уточняйте по телефону)
Телефон для связи: +1 (514) 250-4111
Tip-top kids: Растим счастливых и уверенных детей!