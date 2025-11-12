ТЕРЕМОК

Субсидируемый ясли-сад в Cote-St-Luc 🧸

👶 Забота с первых месяцев жизни!

Мы принимаем малышей от 3 месяцев и создаём для них уютную, безопасную и тёплую атмосферу, как дома.

🌿 Наши особенности:

Индивидуальный подход к каждому ребёнку

Развивающие игры, музыка и первые творческие занятия

Полноценное питание и забота о здоровье

Опытные и доброжелательные воспитатели

📍 Район: Cote-St-Luc

📞 Телефон: +1 514 485-0833

✨ Теремок — место, где начинается счастливое детство!