«Теремок» — субсидируемый ясли-сад в Cote-St-Luc

ТЕРЕМОК
Субсидируемый ясли-сад в Cote-St-Luc 🧸

👶 Забота с первых месяцев жизни!
Мы принимаем малышей от 3 месяцев и создаём для них уютную, безопасную и тёплую атмосферу, как дома.

🌿 Наши особенности:

  • Индивидуальный подход к каждому ребёнку

  • Развивающие игры, музыка и первые творческие занятия

  • Полноценное питание и забота о здоровье

  • Опытные и доброжелательные воспитатели

📍 Район: Cote-St-Luc
📞 Телефон: +1 514 485-0833

Теремок — место, где начинается счастливое детство!

