Tattoo Studio “Owl”
Студия татуировки «Owl» в Монреале | Качество и Безопасность

Ищете надежную тату-студию в Монреале? Студия «Owl» — это ваш осознанный выбор. Мы предлагаем полный спектр услуг: от создания новой татуировки до коррекции и удаления старых работ.

Почему клиенты выбирают нас?

  • 🎨 Высокое качество: Опытный мастер с художественным образованием воплотит вашу самую смелую идею в жизнь. Огромное портфолио — убедитесь сами!

  • ✅ 100% безопасность: Работаем только с одноразовыми стерильными иглами и расходниками. Наша студия — это всегда чистота и порядок.

  • 🤝 Комфортная атмосфера: Уютная студия, где вы можете расслабиться и довериться профессионалу.

  • ⚡ Современные технологии: Используем лучшее оборудование для точной и четкой работы.

Не просто тату, а искусство, которому можно доверять.

📍 Адрес: 67 Avenue Westminster Nord, Montréal-Ouest, Quebec H4X 1Y8
📞 Телефон: (514) 815-3727

Готовы начать? Посмотрите наши работы и забронируйте сеанс на нашем сайте!

➤ Портфолио и запись: www.tattoomontreal.ca

67 Avenue Westminster Nord, Montréal-Ouest, Québec H4X 1Y8, Канада
+1 514 815-3727
[email protected]
www.tattoomontreal.ca
H4X 1Y8

Сервис

