Студия татуировки «Owl» в Монреале | Качество и Безопасность
Description
Ищете надежную тату-студию в Монреале? Студия «Owl» — это ваш осознанный выбор. Мы предлагаем полный спектр услуг: от создания новой татуировки до коррекции и удаления старых работ.
Почему клиенты выбирают нас?
🎨 Высокое качество: Опытный мастер с художественным образованием воплотит вашу самую смелую идею в жизнь. Огромное портфолио — убедитесь сами!
✅ 100% безопасность: Работаем только с одноразовыми стерильными иглами и расходниками. Наша студия — это всегда чистота и порядок.
🤝 Комфортная атмосфера: Уютная студия, где вы можете расслабиться и довериться профессионалу.
⚡ Современные технологии: Используем лучшее оборудование для точной и четкой работы.
Не просто тату, а искусство, которому можно доверять.
📍 Адрес: 67 Avenue Westminster Nord, Montréal-Ouest, Quebec H4X 1Y8
📞 Телефон: (514) 815-3727
Готовы начать? Посмотрите наши работы и забронируйте сеанс на нашем сайте!
➤ Портфолио и запись: www.tattoomontreal.ca