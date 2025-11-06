Studio S — универсальный салон красоты на Décarie

Все процедуры для красоты в одном месте - в Studio S Hair & Beauty.

Здесь вас ждет полный спектр услуг для создания безупречного образа от кончиков волос до кончиков пальцев.

Наша философия — это комплексный подход, где каждая деталь работает на ваш комфорт и уверенность в себе.

В студии S для вас доступно:

💇‍♀️ Парикмахерские услуги: стрижки, окрашивание и укладки от талантливых мастеров.

💅 Ногтевой сервис: безупречный маникюр и педикюр.

✨ Бьюти-услуги: широкий спектр косметологических и уходовых процедур.

Мы находимся в удобной доступности:

📍 Адрес: 5211 Décarie, Montréal H3W 3C2

📞 Запись по телефону: 514 576-2166

Studio S Hair & Beauty — место, где рождается ваша красота и хорошее настроение.