Studio S — универсальный салон красоты на Décarie
Description
Все процедуры для красоты в одном месте - в Studio S Hair & Beauty.
Здесь вас ждет полный спектр услуг для создания безупречного образа от кончиков волос до кончиков пальцев.
Наша философия — это комплексный подход, где каждая деталь работает на ваш комфорт и уверенность в себе.
В студии S для вас доступно:
💇♀️ Парикмахерские услуги: стрижки, окрашивание и укладки от талантливых мастеров.
💅 Ногтевой сервис: безупречный маникюр и педикюр.
✨ Бьюти-услуги: широкий спектр косметологических и уходовых процедур.
Мы находимся в удобной доступности:
📍 Адрес: 5211 Décarie, Montréal H3W 3C2
📞 Запись по телефону: 514 576-2166
Studio S Hair & Beauty — место, где рождается ваша красота и хорошее настроение.
