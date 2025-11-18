St-Nicholas Russian Orthodox Cathedral открыт для всех, кто ищет духовную поддержку и живую православную молитву
Description
SAINT NICHOLAS CATHEDRAL
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Монреальской и Канадской епархии
Русской Православной Церкви Заграницей
Добро пожаловать в один из старейших и духовно значимых православных храмов Монреаля.
Здесь вы найдёте молитвенную тишину, благолепные богослужения и тёплую атмосферу общины.
Смотрите богослужения в прямом эфире
Подключайтесь к трансляциям на YouTube-канале St Nicholas Montreal.
Подпишитесь, чтобы получать уведомления о начале службы и больших праздниках.
Расписание служб доступно на сайте:
www.stnicholasmontreal.com
Мы в социальных сетях:
Facebook – St-Nicholas Russian Orthodox Cathedral
Адрес храма:
422 Boulevard Saint Joseph West, Montreal
Контакты:
(514) 276-8322
Свято-Николаевский Собор открыт для всех, кто ищет духовную поддержку, традицию и живую православную молитву. Добро пожаловать!