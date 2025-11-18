St-Nicholas Russian Orthodox Cathedral открыт для всех, кто ищет духовную поддержку и живую православную молитву

SAINT NICHOLAS CATHEDRAL

СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР

Монреальской и Канадской епархии

Русской Православной Церкви Заграницей

Добро пожаловать в один из старейших и духовно значимых православных храмов Монреаля.

Здесь вы найдёте молитвенную тишину, благолепные богослужения и тёплую атмосферу общины.

Смотрите богослужения в прямом эфире

Подключайтесь к трансляциям на YouTube-канале St Nicholas Montreal.

Подпишитесь, чтобы получать уведомления о начале службы и больших праздниках.

Расписание служб доступно на сайте:

www.stnicholasmontreal.com

Мы в социальных сетях:

Facebook – St-Nicholas Russian Orthodox Cathedral

Адрес храма:

422 Boulevard Saint Joseph West, Montreal

Контакты:

(514) 276-8322

Свято-Николаевский Собор открыт для всех, кто ищет духовную поддержку, традицию и живую православную молитву. Добро пожаловать!