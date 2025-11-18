Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
St. Nicholas Russian Orthodox
St. Nicholas Russian Orthodox

St-Nicholas Russian Orthodox Cathedral открыт для всех, кто ищет духовную поддержку и живую православную молитву

Новое
,

Description

SAINT NICHOLAS CATHEDRAL
СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Монреальской и Канадской епархии
Русской Православной Церкви Заграницей

Добро пожаловать в один из старейших и духовно значимых православных храмов Монреаля.
Здесь вы найдёте молитвенную тишину, благолепные богослужения и тёплую атмосферу общины.

Смотрите богослужения в прямом эфире
Подключайтесь к трансляциям на YouTube-канале St Nicholas Montreal.
Подпишитесь, чтобы получать уведомления о начале службы и больших праздниках.

Расписание служб доступно на сайте:
www.stnicholasmontreal.com

Мы в социальных сетях:
Facebook – St-Nicholas Russian Orthodox Cathedral

Адрес храма:
422 Boulevard Saint Joseph West, Montreal

Контакты:
(514) 276-8322
www.stnicholasmontreal.com
facebook.com/stnicholasmontreal

Свято-Николаевский Собор открыт для всех, кто ищет духовную поддержку, традицию и живую православную молитву. Добро пожаловать!

Контакты

Адрес
422 Бульвар Сен Жозеф Запад, Утремон, Квебек, Канада

Карта

422 Бульвар Сен Жозеф Запад, Утремон, Квебек, Канада
Get Directions

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия | Tourism, Travel
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект рекомендует | Artificial intelligence recommends
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*