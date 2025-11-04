Подписаться на рассылку
Спортивная терапия и лечебный массаж от Анны Декелбаум
Уникальное предложение! Спортивная терапия и лечебный массаж от Анны Декелбаум - ваш шанс вернуть лёгкость и радость жизни!

Опыт медицинской сестры, спортивного терапевта и натуропата позволяет Анне быстро находить корень боли и эффективно восстанавливать движение без лишних слов и процедур. Глубокие знания, внимательность, индивидуальный подход - каждый ваш визит превращается в путь к здоровью и энергии!

  • Массаж и терапия для спортсменов и всех, кто хочет чувствовать себя лучше.

  • Снимает боль, напряжение, стресс, усталость.

  • Помогает при травмах, зажимах, хронических недомоганиях.

  • Лицензии, членство в профессиональных ассоциациях Квебека.

Откройте для себя результат — не просто массаж, а новая свобода движений и ощущение своего тела!

Запись:
Тел: (514) 826-2536
Email: [email protected]
www.spcphysio.com

Доверьтесь настоящему профессионалу — почувствуйте перемены уже после первого сеанса!

Телефон
+1 514 826-2536

