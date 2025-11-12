Сказочный Мир — домашний детский сад в Côte-Saint-Luc
Description
СКАЗОЧНЫЙ МИР
Частный домашний детский сад в Côte-Saint-Luc
👶 Любовь, забота и развитие каждый день!
Наш садик создаёт атмосферу уюта и радости, где каждый ребёнок чувствует себя как дома.
📘 Мы предлагаем:
-
Развитие по государственной программе «Accueillir la petite enfance»
-
Увлекательные занятия на русском, французском и английском языках
-
Музыка, танцы, творчество – через игру к развитию
-
Полноценное домашнее питание и тёплая забота каждый день
📍 Côte-Saint-Luc
📞 Телефон: +1 514 649-0745
✨ Сказочный мир — где каждый день для ребёнка начинается с улыбки!