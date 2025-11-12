Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Счастливое детство — детский сад на южном берегу
Счастливое детство — детский сад на южном берегу

Счастливое Детство — детский сад на южном берегу

Новое
,
, ,

Description

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО - У нас весело! А главное - есть отличный результат! 🌞

📍 Brrossard / St-Hubert / Greenfield Park

🎓 Что ждёт вашего ребёнка:

  • Развивающая Монтессори программа

  • Музыкальные занятия и творческие мастер-классы

  • Спортивные игры и активные прогулки

  • Обучение на русском и французском языках

  • Подготовка к школе в игровой форме

  • Уютный дизайн помещений и домашняя кухня

  • Огромный парк для игр на свежем воздухе

  • Утренники и праздники, которые дети обожают

  • Развитие творчества, речи, логики и мелкой моторики

📞 Телефон: +1 514 969-0796
🌐 Facebook: www.fb.com/evgenia.deti

Счастливое детство — когда каждый день приносит радость и новые открытия!

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия, Спорт | Tourism, Travel, Sports
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект рекомендует | Artificial intelligence recommends
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*