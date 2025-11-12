Счастливое детство — детский сад на южном берегу

📍 Brrossard / St-Hubert / Greenfield Park

🎓 Что ждёт вашего ребёнка:

Развивающая Монтессори программа

Музыкальные занятия и творческие мастер-классы

Спортивные игры и активные прогулки

Обучение на русском и французском языках

Подготовка к школе в игровой форме

Уютный дизайн помещений и домашняя кухня

Огромный парк для игр на свежем воздухе

Утренники и праздники , которые дети обожают

Развитие творчества, речи, логики и мелкой моторики

📞 Телефон: +1 514 969-0796

🌐 Facebook: www.fb.com/evgenia.deti

✨ Счастливое детство — когда каждый день приносит радость и новые открытия!