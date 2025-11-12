Счастливое детство — детский сад на южном берегу

📍 Brrossard / St-Hubert / Greenfield Park
🎓 Что ждёт вашего ребёнка:
-
Развивающая Монтессори программа
-
Музыкальные занятия и творческие мастер-классы
-
Спортивные игры и активные прогулки
-
Обучение на русском и французском языках
-
Подготовка к школе в игровой форме
-
Уютный дизайн помещений и домашняя кухня
-
Огромный парк для игр на свежем воздухе
-
Утренники и праздники, которые дети обожают
-
Развитие творчества, речи, логики и мелкой моторики
📞 Телефон: +1 514 969-0796
🌐 Facebook: www.fb.com/evgenia.deti
✨ Счастливое детство — когда каждый день приносит радость и новые открытия!