Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Самбо для детей и взрослых в Côte Saint-Luc
Самбо для детей и взрослых в Côte Saint-Luc

Самбо для детей и взрослых в Côte Saint-Luc

Новое
, , ,
,

Description

Ищете для себя или ребенка занятие, которое развивает не только тело, но и характер?

Приходите в Sambo Montreal — ведущую школу боевых искусств, где обучают практическому и эффективному самбо!

Самбо — это не просто спорт, это система самообороны, воспитывающая силу, ловкость, уверенность в себе и дисциплину.

Мы гордимся дружелюбной и поддерживающей атмосферой, где каждый ученик может раскрыть свой потенциал.

🥋 Почему выбирают Sambo Montreal?

  • Уникальная система самбо: Изучайте эффективную технику борьбы, самозащиты и болевых приемов, признанную во всем мире.

  • Группы для любого возраста и уровня:

    • Малыши (от 2.5 лет): Развиваем координацию, гибкость и основные моторные навыки в игровой форме.

    • Дети и подростки (от 5 лет): Воспитываем дисциплину, уверенность, учим основам самообороны и работе в команде.

    • Взрослые: Полноценные тренировки для самообороны, поддержания отличной физической формы и снятия стресса.

  • Профессиональные тренеры: Наши опытные и сертифицированные инструкторы уделяют внимание безопасности и правильной технике каждого ученика.

  • Удобное расположение: Все занятия проходят в современном и оснащенном зале West-End Gym в Кот-Сен-Люк.

Мы помогаем нашим ученикам становиться сильнее не только физически, но и ментально, прививая уважение к себе и другим.

Запишитесь на первую пробную тренировку и начните ваш путь в мире самбо прямо сейчас!

Наш адрес: 7073 Côte Saint Luc Rd, Côte Saint-Luc, QC H4V 1J2
Телефон для связи: 514-639-7389
Сайт: www.sambomontreal.ca
👉 Посмотреть расположение на карте можно на нашем сайте.

Sambo Montreal: Воспитываем чемпионов в жизни с детства!

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия, Спорт | Tourism, Travel, Sports
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект | Artificial intelligence
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*