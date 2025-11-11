Самбо для детей и взрослых в Côte Saint-Luc

Ищете для себя или ребенка занятие, которое развивает не только тело, но и характер?
Приходите в Sambo Montreal — ведущую школу боевых искусств, где обучают практическому и эффективному самбо!
Самбо — это не просто спорт, это система самообороны, воспитывающая силу, ловкость, уверенность в себе и дисциплину.
Мы гордимся дружелюбной и поддерживающей атмосферой, где каждый ученик может раскрыть свой потенциал.
🥋 Почему выбирают Sambo Montreal?
-
Уникальная система самбо: Изучайте эффективную технику борьбы, самозащиты и болевых приемов, признанную во всем мире.
-
Группы для любого возраста и уровня:
-
Малыши (от 2.5 лет): Развиваем координацию, гибкость и основные моторные навыки в игровой форме.
-
Дети и подростки (от 5 лет): Воспитываем дисциплину, уверенность, учим основам самообороны и работе в команде.
-
Взрослые: Полноценные тренировки для самообороны, поддержания отличной физической формы и снятия стресса.
-
Профессиональные тренеры: Наши опытные и сертифицированные инструкторы уделяют внимание безопасности и правильной технике каждого ученика.
-
Удобное расположение: Все занятия проходят в современном и оснащенном зале West-End Gym в Кот-Сен-Люк.
Мы помогаем нашим ученикам становиться сильнее не только физически, но и ментально, прививая уважение к себе и другим.
Запишитесь на первую пробную тренировку и начните ваш путь в мире самбо прямо сейчас!
Наш адрес: 7073 Côte Saint Luc Rd, Côte Saint-Luc, QC H4V 1J2
Телефон для связи: 514-639-7389
Сайт: www.sambomontreal.ca
👉 Посмотреть расположение на карте можно на нашем сайте.
Sambo Montreal: Воспитываем чемпионов в жизни с детства!