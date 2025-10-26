Salon «Ooh La La»: Искусство Молодости и Красоты в Монреале
Description
✨Откройте для себя преображение без компромиссов!
Салон "Ooh La La" приглашает вас в мир инновационных технологий, где красота встречается с наукой.
Почувствуйте себя роскошно с нашими эксклюзивными предложениями:
💎 Новейшие Технологии Безоперационной Подтяжки
- Результат, который виден сразу: Достигните впечатляющего эффекта лифтинга уже после первой процедуры, без хирургии и долгого восстановления.
- Моментальное преображение: Ваша кожа станет более упругой, подтянутой и сияющей.
🌱 Элитный Уход со Стволовыми Клетками
- Мы используем только высококачественную косметику на основе стволовых клеток для глубокого омоложения и регенерации кожи. Подарите вашей коже лучшее!
🎁 Идеальный Подарок
- Подарите сертификат на наши процедуры женщине любого возраста – это великолепный знак внимания и заботы о красоте!
🤝 Мы принимаем страховки! Узнайте детали при записи.
Контактная информация:
- Адрес: 5517 Queen Mary, Montreal
- Телефоны: (514) 240-9560 | (514) 484-6999
"Ooh La La" – ваше новое слово в уходе за собой! Запишитесь на консультацию уже сегодня.
Контакты
Адрес
5517 Chemin Queen Mary, Montréal, Квебек, Канада
Телефон
Доп. Телефон