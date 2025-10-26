Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Salon Ooh La La
Salon Ooh La La

Salon «Ooh La La»: Искусство Молодости и Красоты в Монреале

Новое
, ,
, ,

Description

Откройте для себя преображение без компромиссов!

Салон "Ooh La La" приглашает вас в мир инновационных технологий, где красота встречается с наукой.

Почувствуйте себя роскошно с нашими эксклюзивными предложениями:

💎 Новейшие Технологии Безоперационной Подтяжки

  • Результат, который виден сразу: Достигните впечатляющего эффекта лифтинга уже после первой процедуры, без хирургии и долгого восстановления.
  • Моментальное преображение: Ваша кожа станет более упругой, подтянутой и сияющей.

🌱 Элитный Уход со Стволовыми Клетками

  • Мы используем только высококачественную косметику на основе стволовых клеток для глубокого омоложения и регенерации кожи. Подарите вашей коже лучшее!

🎁 Идеальный Подарок

  • Подарите сертификат на наши процедуры женщине любого возраста – это великолепный знак внимания и заботы о красоте!

🤝 Мы принимаем страховки! Узнайте детали при записи.

Контактная информация:

  • Адрес: 5517 Queen Mary, Montreal
  • Телефоны: (514) 240-9560 | (514) 484-6999

"Ooh La La" – ваше новое слово в уходе за собой! Запишитесь на консультацию уже сегодня.

Контакты

Адрес
5517 Chemin Queen Mary, Montréal, Квебек, Канада
Телефон
+1 514 240-9560
Доп. Телефон
+1 514 484-6999
Email
[email protected]

Карта

5517 Chemin Queen Mary, Montréal, Квебек, Канада
Get Directions

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили
Здоровье, медицина
Дети
Знакомства
Уход за внешностью
Недвижимость
Обучение
Досуг, отдых, развлечения
Ремонт и строительство
Куплю-продам
Работа
Туризм, Путешествия, Спорт
Услуги-Сервис
Страхование
Финансы
Юридические услуги
Разное
Продукты
Животные
Искусственный интеллект
Магазины

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Торонто | Toronto
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Оттава | Ottawa
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*