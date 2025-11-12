Русский лицей — русская физико-математическая школа в Монреале

РУССКИЙ ЛИЦЕЙ

Единственная русская физико-математическая школа в Монреале

📚 Наши преимущества:

Авторские программы, объединяющие лучшее из российских и канадских школьных стандартов

Бесплатные репетиторские занятия – помощь ученикам, испытывающим трудности в местной школе

Преподаватели высокого профессионального уровня, любящие своё дело

Оснащённые классы с современными компьютерными проекторами

🎯 Русский Лицей — это сочетание классического образования и современных технологий. Мы помогаем детям раскрыть интеллектуальный потенциал, научиться логически мыслить и уверенно двигаться к успеху.

📍 Адрес: 5870 Rue de Terrebonne, Montréal, QC H4A 1B5

📞 Телефон: 438.886-9041

✨ Русский Лицей — школа, где ценят знания и уважают личность каждого ученика.