Русский лицей — русская физико-математическая школа в Монреале
Description
РУССКИЙ ЛИЦЕЙ
Единственная русская физико-математическая школа в Монреале
📚 Наши преимущества:
-
Авторские программы, объединяющие лучшее из российских и канадских школьных стандартов
-
Бесплатные репетиторские занятия – помощь ученикам, испытывающим трудности в местной школе
-
Преподаватели высокого профессионального уровня, любящие своё дело
-
Оснащённые классы с современными компьютерными проекторами
🎯 Русский Лицей — это сочетание классического образования и современных технологий. Мы помогаем детям раскрыть интеллектуальный потенциал, научиться логически мыслить и уверенно двигаться к успеху.
📍 Адрес: 5870 Rue de Terrebonne, Montréal, QC H4A 1B5
📞 Телефон: 438.886-9041
✨ Русский Лицей — школа, где ценят знания и уважают личность каждого ученика.