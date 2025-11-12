Подписаться на рассылку
русская физико-математическая школа в Монреале
русская физико-математическая школа в Монреале

Русский лицей — русская физико-математическая школа в Монреале

РУССКИЙ ЛИЦЕЙ
Единственная русская физико-математическая школа в Монреале

📚 Наши преимущества:

  • Авторские программы, объединяющие лучшее из российских и канадских школьных стандартов

  • Бесплатные репетиторские занятия – помощь ученикам, испытывающим трудности в местной школе

  • Преподаватели высокого профессионального уровня, любящие своё дело

  • Оснащённые классы с современными компьютерными проекторами

🎯 Русский Лицей — это сочетание классического образования и современных технологий. Мы помогаем детям раскрыть интеллектуальный потенциал, научиться логически мыслить и уверенно двигаться к успеху.

📍 Адрес: 5870 Rue de Terrebonne, Montréal, QC H4A 1B5
📞 Телефон: 438.886-9041

Русский Лицей — школа, где ценят знания и уважают личность каждого ученика.

