🔥 Настоящая Русская Баня в Монреале! 🔥

Добро пожаловать в Баню St.Jacques — место в городе, где пар по-настоящему живой, веники настоящие, а атмосфера — как дома!

🌿 Полный релакс и здоровье:

Русская баня — это не просто парилка, а целый ритуал оздоровления. После пары заходов вы почувствуете лёгкость в теле, свежесть в мыслях и прилив энергии.

🥂 Отдыхайте всей компанией:

У нас можно приносить еду и напитки, устроить праздник с друзьями или провести семейный день в тепле и уюте.

В распоряжении гостей:

отдельная парная и комната отдыха только для вашей компании

кухня и обеденный стол на 10 человек

душевые, ТВ и бильярд

👨‍👩‍👧 Дети всегда желанные гости!

Здесь рады всем — от малышей до ветеранов банного дела.

Адрес: 6120 rue Saint-Jacques

Телефон: 514-481-0006

Сайт: banyamontreal.com

E-mail: [email protected]

💦 Баня St.Jacques — место, где пар лечит, веник бодрит, а душа отдыхает!

Зарезервируйте баню уже сегодня и сделайте это вашей новой традицией!