🔥 Настоящая Русская Баня в Монреале! 🔥
Добро пожаловать в Баню St.Jacques — место в городе, где пар по-настоящему живой, веники настоящие, а атмосфера — как дома!
🌿 Полный релакс и здоровье:
Русская баня — это не просто парилка, а целый ритуал оздоровления. После пары заходов вы почувствуете лёгкость в теле, свежесть в мыслях и прилив энергии.
🥂 Отдыхайте всей компанией:
У нас можно приносить еду и напитки, устроить праздник с друзьями или провести семейный день в тепле и уюте.
В распоряжении гостей:
👨👩👧 Дети всегда желанные гости!
Здесь рады всем — от малышей до ветеранов банного дела.
Адрес: 6120 rue Saint-Jacques
Телефон: 514-481-0006
Сайт: banyamontreal.com
E-mail: [email protected]
💦 Баня St.Jacques — место, где пар лечит, веник бодрит, а душа отдыхает!
Зарезервируйте баню уже сегодня и сделайте это вашей новой традицией!