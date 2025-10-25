Подписаться на рассылку
🔥 Настоящая Русская Баня в Монреале! 🔥

Добро пожаловать в Баню St.Jacques —  место в городе, где пар по-настоящему живой, веники настоящие, а атмосфера — как дома!

🌿 Полный релакс и здоровье:
Русская баня — это не просто парилка, а целый ритуал оздоровления. После пары заходов вы почувствуете лёгкость в теле, свежесть в мыслях и прилив энергии.

🥂 Отдыхайте всей компанией:
У нас можно приносить еду и напитки, устроить праздник с друзьями или провести семейный день в тепле и уюте.
В распоряжении гостей:

  • отдельная парная и комната отдыха только для вашей компании

  • кухня и обеденный стол на 10 человек

  • душевые, ТВ и бильярд

👨‍👩‍👧 Дети всегда желанные гости!
Здесь рады всем — от малышей до ветеранов банного дела.

Адрес: 6120 rue Saint-Jacques
Телефон: 514-481-0006
Сайт: banyamontreal.com
E-mail: [email protected]

💦 Баня St.Jacques — место, где пар лечит, веник бодрит, а душа отдыхает!
Зарезервируйте  баню уже сегодня и сделайте это вашей новой традицией!

+1 514 481-0006
[email protected]

Дать объявление

