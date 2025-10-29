🎯 РАННЯЯ ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА в Hostinger!
🌐Сэкономьте до 80% - начните экономить уже сегодня!
💎 Hostinger - безопасно, быстро и надёжно.
Выберите идеальный вариант для себя и начните онлайн-проект с максимальной выгодой!
💼 Веб-хостинг
Идеален для личных, корпоративных и коммерческих сайтов.
✔ Бесплатный домен и корпоративная почта
✔ Возможность переноса сайта
✔ Еженедельное резервное копирование
☁️ Облачный хостинг
Для сайтов с высокой посещаемостью и требовательных проектов.
✔ Максимальная производительность
✔ Выделенный IP
✔ Ежедневное резервное копирование
👨💼 Хостинг агентства
Для агентств и фрилансеров.
✔ Изолированные среды
✔ Совместный доступ к проектам
✔ Гибкие ресурсы
💪 VPS-хостинг (KVM)
Для разработчиков и продвинутых сайтов.
✔ Полный контроль над сервером
✔ Еженедельные резервные копии
✔ Поддержка шаблонов n8n
🖋️ Конструктор сайтов с ИИ
Создавайте сайт за минуты — просто опишите идею!
✔ Бесплатный домен и корпоративная почта
✔ Без кода и сложностей
🤖 Hostinger Horizons
ИИ создаёт сайт, интернет-магазин или инструмент по вашему описанию.
✔ Никакого кодирования
✔ Быстро, красиво и эффективно
📧 Деловая электронная почта
Создавайте брендированные почтовые ящики на основе домена.
✔ Без рекламы
✔ Защита от спама
✔ Простая интеграция
📢 Email-маркетинг с ИИ
Создавайте и отправляйте рассылки за считанные минуты.
✔ Готовые шаблоны
✔ Рост аудитории и продаж
⚡ Не ждите «Чёрной пятницы» - скидка до 80% уже действует!
👉 Активировать предложение