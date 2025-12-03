Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Приглашаем на работу
Приглашаем на работу

Приглашаем на работу

0 (0 Reviews)
Новое

Description

SCRYSPORTS приглашает к сотрудничеству!

Ты живёшь спортом?
Любишь соревноваться, анализировать и выигрывать в Fantasy Sport?
Тогда тебе к нам.

SCRYSPORTS - это команда единомышленников, объединённых DraftKings, спортивной аналитикой и реальными результатами.

Мы обучаем с нуля, поддерживаем на каждом этапе и вместе зарабатываем, превращая спортивное хобби в дополнительный доход.

Кого мы ищем:

  • Ответственного и порядочного гражданина Канады

  • Интерес к спорту и аналитике

  • Готовность учиться и работать в команде

Мы предлагаем:

  • Обучение с нуля

  • Гибкий график, удобно совмещать (вечернее время)

  • Работу в дружной и профессиональной команде

  • Возможность дополнительного дохода на основе твоих знаний и интереса к спорту

Если тебе близка атмосфера соревнования, спортивного азарта и умных решений - присоединяйся к SCRYSPORTS.

👉 Подробнее: https://scrysports.com
📩 Пиши нам: [email protected]

Карта

Отзывы

Write a Review

There are no reviews yet.

Leave a Review

Your email address will not be published.

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия | Tourism, Travel
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект рекомендует | Artificial intelligence recommends
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*