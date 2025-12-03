Приглашаем на работу
SCRYSPORTS приглашает к сотрудничеству!
Ты живёшь спортом?
Любишь соревноваться, анализировать и выигрывать в Fantasy Sport?
Тогда тебе к нам.
SCRYSPORTS - это команда единомышленников, объединённых DraftKings, спортивной аналитикой и реальными результатами.
Мы обучаем с нуля, поддерживаем на каждом этапе и вместе зарабатываем, превращая спортивное хобби в дополнительный доход.
Кого мы ищем:
-
Ответственного и порядочного гражданина Канады
-
Интерес к спорту и аналитике
-
Готовность учиться и работать в команде
Мы предлагаем:
-
Обучение с нуля
-
Гибкий график, удобно совмещать (вечернее время)
-
Работу в дружной и профессиональной команде
-
Возможность дополнительного дохода на основе твоих знаний и интереса к спорту
Если тебе близка атмосфера соревнования, спортивного азарта и умных решений - присоединяйся к SCRYSPORTS.
👉 Подробнее: https://scrysports.com
📩 Пиши нам: [email protected]
