Освободите спину от боли — мануальная терапия у доктора Сергеева

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ - забудьте о болях и ограничениях!

Доктор Андрей Сергеев - специалист с 27-летним опытом, который умеет решать даже самые сложные задачи вашего здоровья.

Его приемы - путь к свободе движений, лёгкости дыхания и ясности мышления.

Эффективно лечит:

боли в спине и суставах (остеохондрозы, люмбаго, сколиоз)

боли в руках и ногах

головные боли

бронхиальную астму

плоскостопие

В работе используются:

современная мануальная терапия

лечебный массаж

натуротерапия

электрорефлексотерапия с новейшей аппаратурой

Доктор Сергеев - это мастер “меньше слов, больше дела”, благодаря которому клиенты быстро чувствуют облегчение даже при хронических проблемах. Безопасность, уважение к телу и профессиональный подход - приоритеты его работы.​

Запись на приём:

Адрес: 5555 Westminster, #401

Телефон: (514) 481-5312

Cell: (514) 651-7112

Ваш путь к новому здоровью начинается здесь! Не откладывайте перемены - доверьтесь опыту и заботе доктора Сергеева!