Освободите спину от боли — мануальная терапия у доктора Сергеева
Description
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ - забудьте о болях и ограничениях!
Доктор Андрей Сергеев - специалист с 27-летним опытом, который умеет решать даже самые сложные задачи вашего здоровья.
Его приемы - путь к свободе движений, лёгкости дыхания и ясности мышления.
Эффективно лечит:
-
боли в спине и суставах (остеохондрозы, люмбаго, сколиоз)
-
боли в руках и ногах
-
головные боли
-
бронхиальную астму
-
плоскостопие
В работе используются:
-
современная мануальная терапия
-
лечебный массаж
-
натуротерапия
-
электрорефлексотерапия с новейшей аппаратурой
Доктор Сергеев - это мастер “меньше слов, больше дела”, благодаря которому клиенты быстро чувствуют облегчение даже при хронических проблемах. Безопасность, уважение к телу и профессиональный подход - приоритеты его работы.
Запись на приём:
Адрес: 5555 Westminster, #401
Телефон: (514) 481-5312
Cell: (514) 651-7112
Ваш путь к новому здоровью начинается здесь! Не откладывайте перемены - доверьтесь опыту и заботе доктора Сергеева!