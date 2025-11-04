Подписаться на рассылку
андрей сергеев
андрей сергеев

Освободите спину от боли — мануальная терапия у доктора Сергеева

,

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ - забудьте о болях и ограничениях!

Доктор Андрей Сергеев - специалист с 27-летним опытом, который умеет решать даже самые сложные задачи вашего здоровья.

Его приемы - путь к свободе движений, лёгкости дыхания и ясности мышления.

Эффективно лечит:

  • боли в спине и суставах (остеохондрозы, люмбаго, сколиоз)

  • боли в руках и ногах

  • головные боли

  • бронхиальную астму

  • плоскостопие

В работе используются:

  • современная мануальная терапия

  • лечебный массаж

  • натуротерапия

  • электрорефлексотерапия с новейшей аппаратурой

Доктор Сергеев - это мастер “меньше слов, больше дела”, благодаря которому клиенты быстро чувствуют облегчение даже при хронических проблемах. Безопасность, уважение к телу и профессиональный подход - приоритеты его работы.​

Запись на приём:
Адрес: 5555 Westminster, #401
Телефон: (514) 481-5312
Cell: (514) 651-7112

Ваш путь к новому здоровью начинается здесь! Не откладывайте перемены - доверьтесь опыту и заботе доктора Сергеева!

