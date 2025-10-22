 Нотариус Ольга Танасов: Профессионализм, проверенный временем и доверием клиентов

С 2014 года нотариус Ольга Танасов, выпускница престижного юридического факультета Université de Montréal и член Chambre des notaires du Québec, предоставляет полный спектр нотариальных услуг для частных лиц.

Мы понимаем, как важно чувствовать уверенность и защищённость при совершении юридических сделок. Именно поэтому каждый клиент для нас – это прежде всего доверие, которое мы оправдываем своим опытом и вниманием к деталям.

Наши ключевые услуги:

Покупка и продажа частной собственности

Составление и заверение завещаний

Открытие наследственных дел

Ипотечное перефинансирование

Составление брачных контрактов и регистрация брака

Оформление общей и специальной доверенности

Почему выбирают нас?

Бесплатная первичная консультация: Мы детально оценим вашу ситуацию и предложим оптимальное решение без каких-либо обязательств с вашей стороны.

Безупречная репутация: Ольга Танасов пользуется заслуженным уважением среди клиентов благодаря высокому профессионализму.

Максимальное удобство: Наш новый современный офис расположен в самом центре Монреаля, всего в 10 метрах от выхода со станции метро De Castelnau. Для клиентов на автомобиле доступна удобная бесплатная парковка.

Доверьте решение своих юридических вопросов профессионалу.

Нотариус Ольга Танасов

📞 Телефон: (514) 803-9978