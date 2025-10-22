Подписаться на рассылку
 Нотариус Ольга Танасов: Профессионализм, проверенный временем и доверием клиентов

С 2014 года нотариус Ольга Танасов, выпускница престижного юридического факультета Université de Montréal и член Chambre des notaires du Québec, предоставляет полный спектр нотариальных услуг для частных лиц.

Мы понимаем, как важно чувствовать уверенность и защищённость при совершении юридических сделок. Именно поэтому каждый клиент для нас – это прежде всего доверие, которое мы оправдываем своим опытом и вниманием к деталям.

Наши ключевые услуги:

  • Покупка и продажа частной собственности

  • Составление и заверение завещаний

  • Открытие наследственных дел

  • Ипотечное перефинансирование

  • Составление брачных контрактов и регистрация брака

  • Оформление общей и специальной доверенности

Почему выбирают нас?

  • Бесплатная первичная консультация: Мы детально оценим вашу ситуацию и предложим оптимальное решение без каких-либо обязательств с вашей стороны.

  • Безупречная репутация: Ольга Танасов пользуется заслуженным уважением среди клиентов благодаря высокому профессионализму.

  • Максимальное удобство: Наш новый современный офис расположен в самом центре Монреаля, всего в 10 метрах от выхода со станции метро De Castelnau. Для клиентов на автомобиле доступна удобная бесплатная парковка.

Доверьте решение своих юридических вопросов профессионалу.

Нотариус Ольга Танасов
📞 Телефон: (514) 803-9978

Контакты

Адрес
1 R. de Castelnau E, Montréal, QC H2R 1P1, Канада
Индекс
H2R 1P1

Карта

1 R. de Castelnau E, Montréal, QC H2R 1P1, Канада
Get Directions

Связаться

