 Нотариус Ольга Танасов: Профессионализм, проверенный временем и доверием клиентов

- +1 514 358-7544
- Окт 22, 2025
С 2014 года нотариус Ольга Танасов, выпускница престижного юридического факультета Université de Montréal и член Chambre des notaires du Québec, предоставляет полный спектр нотариальных услуг для частных лиц.
Мы понимаем, как важно чувствовать уверенность и защищённость при совершении юридических сделок. Именно поэтому каждый клиент для нас – это прежде всего доверие, которое мы оправдываем своим опытом и вниманием к деталям.
Наши ключевые услуги:
Покупка и продажа частной собственности
Составление и заверение завещаний
Открытие наследственных дел
Ипотечное перефинансирование
Составление брачных контрактов и регистрация брака
Оформление общей и специальной доверенности
Почему выбирают нас?
Бесплатная первичная консультация: Мы детально оценим вашу ситуацию и предложим оптимальное решение без каких-либо обязательств с вашей стороны.
Безупречная репутация: Ольга Танасов пользуется заслуженным уважением среди клиентов благодаря высокому профессионализму.
Максимальное удобство: Наш новый современный офис расположен в самом центре Монреаля, всего в 10 метрах от выхода со станции метро De Castelnau. Для клиентов на автомобиле доступна удобная бесплатная парковка.
Доверьте решение своих юридических вопросов профессионалу.
Нотариус Ольга Танасов
📞 Телефон: (514) 803-9978