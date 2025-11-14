Наталья Шиманская — Real Estate Broker

Наталья Шиманская — опытный брокер с безупречной репутацией и более чем 20-летней практикой на рынке Квебека.

Она берёт на себя весь цикл сделки и помогает клиентам принимать уверенные решения в динамичном рынке недвижимости.

Специализация

Покупка и продажа жилой недвижимости

Анализ рынка и оценка индивидуальной ситуации

Подбор стратегий для выгодной сделки

Полное сопровождение от первого звонка до передачи ключей

Помощь в финансировании и ипотечных вопросах

Почему выбирают Наталью

Большой практический опыт и глубокое знание локального рынка

Чёткие рекомендации, основанные на реальных данных

Индивидуальный подход и внимание к деталям

Надёжность и профессионализм на каждом шаге

Если вы ищете спокойную, уверенную и результативную работу с профессионалом — выбирайте Наталью Шиманскую.

Она найдёт решение, которое подходит именно вам.

📞 +1 514 261-9267

✉️ [email protected]