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Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль

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Муж на час – Handyman
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Муж на час – Handyman

Муж на час Handyman
Возьму на себя весь груз Ваших хозяйственных хлопот.
Проведу сантехнические и электрические работы, соберу мебель, отремонтирую квартиру и сделаю Ваш дом уютным и комфортным.
«Муж на час» это удобная возможность решения всех бытовых проблем.
Опытный специалист готов к выполнению, как мелкого ремонта, так и более сложных работ.
С легкостью справлюсь с обязанностями электрика, плотника, сантехника, плиточника и даже сборщика мебели!
Выполню качественно, недорого, быстро, любую работу по дому, саду, двору!
Монреаль и окрестности .
Денис +1 (438) 596-1663

Контакты

Телефон
+1 (438) 596-1663

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