Муж на час Handyman

Возьму на себя весь груз Ваших хозяйственных хлопот.

Проведу сантехнические и электрические работы, соберу мебель, отремонтирую квартиру и сделаю Ваш дом уютным и комфортным.

«Муж на час» это удобная возможность решения всех бытовых проблем.

Опытный специалист готов к выполнению, как мелкого ремонта, так и более сложных работ.

С легкостью справлюсь с обязанностями электрика, плотника, сантехника, плиточника и даже сборщика мебели!

Выполню качественно, недорого, быстро, любую работу по дому, саду, двору!

Монреаль и окрестности .

Денис +1 (438) 596-1663