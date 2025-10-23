Мечтаете об отпуске? Давайте воплотим вашу мечту вместе!

Путешествия — это радость. А организация поездки — это наша забота. Я, Стелла Карпушкина, и команда агентства HOT берем на себя все технические детали, чтобы вы могли сосредоточиться на предвкушении отдыха.

Почему клиенты доверяют нам свои путешествия?

✅ Выгодные предложения: Доступ к закрытым акциям и горящим путевкам, о которых не знают в интернете.

✅ Комплексный сервис «под ключ»: От авиабилетов и отелей до оформления виз, гостевых приглашений и всех видов страховок (включая SuperVisa).

✅ Опыт и профессионализм: Мы знаем все подводные камни и находим оптимальные решения для вашего комфорта и бюджета.

✅ Экономим ваше время и нервы: Вам не нужно часами сравнивать цены на сайтах — мы сделаем это за вас и предложим лучший вариант.

Наши услуги:

✈️ Авиабилеты по всему миру

🏝️ Горящие туры и круизы

🛂 Визовая поддержка и приглашения

🛡️ Страхование (выезжающих, SuperVisa)

Готовы к незабываемому путешествию? Свяжитесь со мной — и мы начнем планировать ваш идеальный отпуск!

📍 Офис в Монреале: 1170 Place du Frere André, H3B 3C6

📧 E-mail (самый быстрый способ): [email protected]

📞 Телефон: 514.842-8000 (доб. 269)