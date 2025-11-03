Мария Полоцкая: логопед в Монреале — коррекция речи для детей-билингвов
Профессиональная помощь от лицензированного логопеда Марии Полоцкой OOAQ (Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec).
Коррекция речи для детей-билингвов в Монреале. Опыт, проверенный в школьной системе Квебека.
Почему выбирают нас?
- Экспертиза для вашего спокойствия.
- Лицензия OOAQ — гарантия качества и профессионализма.
- Опыт работы в школах Монреаля: мы знаем стандарты и требования системы образования Квебека изнутри.
Результаты, которые меняют жизнь.
- Работаем с причиной: речь — это деятельность мозга. Мы не просто «ставим звуки», а запускаем правильные речевые механизмы.
- Четкое официальное заключение для школы и страховых компаний (принимаются страховки).
Комфорт и понимание.
- Занятия на русском, украинском, французском или английском. Ребёнок занимается без языкового барьера.
- Удобное расположение: занятия проходят в специализированном кабинете.
Наши услуги:
- Диагностика и обследование речевого развития
- Коррекция нарушений звукопроизношения, чтения и письма
- Развитие связной речи и словарного запаса
- Помощь детям-билингвам
Сделайте первый шаг к ясной и уверенной речи вашего ребёнка.
Свяжитесь с нами для записи на первичную консультацию.
Телефон: (514) 296–5324
Email: [email protected]
