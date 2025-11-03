Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
логопед
логопед

Мария Полоцкая: логопед в Монреале — коррекция речи для детей-билингвов

Новое
,

Description

Профессиональная помощь от лицензированного логопеда Марии Полоцкой OOAQ (Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec).

Коррекция речи для детей-билингвов в Монреале. Опыт, проверенный в школьной системе Квебека.

Почему выбирают нас?

  • Экспертиза для вашего спокойствия.
  • Лицензия OOAQ — гарантия качества и профессионализма.
  • Опыт работы в школах Монреаля: мы знаем стандарты и требования системы образования Квебека изнутри.

Результаты, которые меняют жизнь.

  • Работаем с причиной: речь — это деятельность мозга. Мы не просто «ставим звуки», а запускаем правильные речевые механизмы.
  • Четкое официальное заключение для школы и страховых компаний (принимаются страховки).

Комфорт и понимание.

  • Занятия на русском, украинском, французском или английском. Ребёнок занимается без языкового барьера.
  • Удобное расположение: занятия проходят в специализированном кабинете.

Наши услуги:

  • Диагностика и обследование речевого развития
  • Коррекция нарушений звукопроизношения, чтения и письма
  • Развитие связной речи и словарного запаса
  • Помощь детям-билингвам

Сделайте первый шаг к ясной и уверенной речи вашего ребёнка.
Свяжитесь с нами для записи на первичную консультацию.

Телефон: (514) 296–5324
Email: [email protected]

Контакты

Телефон
+1 514 296–5324
Email
[email protected]

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети
Знакомства
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение
Досуг, отдых, развлечения
Ремонт и строительство
Куплю-продам
Работа
Туризм, Путешествия, Спорт
Услуги-Сервис
Страхование
Финансы | Finance
Юридические услуги
Разное
Продукты
Животные
Искусственный интеллект | Artificial intelligence
Магазины

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*