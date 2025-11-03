Мария Полоцкая: логопед в Монреале — коррекция речи для детей-билингвов

Профессиональная помощь от лицензированного логопеда Марии Полоцкой OOAQ (Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec).

Коррекция речи для детей-билингвов в Монреале. Опыт, проверенный в школьной системе Квебека.

Почему выбирают нас?

Экспертиза для вашего спокойствия.

Лицензия OOAQ — гарантия качества и профессионализма.

Опыт работы в школах Монреаля: мы знаем стандарты и требования системы образования Квебека изнутри.

Результаты, которые меняют жизнь.

Работаем с причиной: речь — это деятельность мозга. Мы не просто «ставим звуки», а запускаем правильные речевые механизмы.

Четкое официальное заключение для школы и страховых компаний (принимаются страховки).

Комфорт и понимание.

Занятия на русском, украинском, французском или английском. Ребёнок занимается без языкового барьера.

Удобное расположение: занятия проходят в специализированном кабинете.

Наши услуги:

Диагностика и обследование речевого развития

Коррекция нарушений звукопроизношения, чтения и письма

Развитие связной речи и словарного запаса

Помощь детям-билингвам

Сделайте первый шаг к ясной и уверенной речи вашего ребёнка.

Свяжитесь с нами для записи на первичную консультацию.

Телефон: (514) 296–5324

Email: [email protected]