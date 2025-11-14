Маргарита Кондратьева — агент по недвижимости
Маргарита Кондратьева
Покупка и продажа недвижимости • Финансирование
Маргарита Кондратьева – профессионал, который сопровождает клиентов на всех этапах сделки: от первой консультации до получения ключей. Она работает с жилой, инвестиционной и коммерческой недвижимостью Монреаля и помогает выбрать оптимальную стратегию покупки, продажи или финансирования под ваши цели и бюджет.
Чем она поможет
-
Покупка и продажа домов, кондо и доходных объектов
-
Поиск инвестиционных вариантов с высокой рентабельностью
-
Подбор ипотечного решения и консультации по финансированию
-
Анализ рынка и полное сопровождение сделки
-
Работа с русскоязычными клиентами и newcomers
Почему выбирают Маргариту
-
Индивидуальный подход и ясные объяснения на каждом этапе
-
Глубокое знание рынка Монреаля и пригородов
-
Акцент на безопасности сделки и выгодной цене
-
Опыт работы с инвестиционной и коммерческой недвижимостью
Если вы ищете специалиста, который умеет слушать, подсказывать и находить лучшие решения – вы в надежных руках.
Ваш следующий шаг в недвижимости начинается здесь:
📞 +1 514 992-8215
✉️ [email protected]