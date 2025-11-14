Маргарита Кондратьева — агент по недвижимости

Маргарита Кондратьева

Покупка и продажа недвижимости • Финансирование

Маргарита Кондратьева – профессионал, который сопровождает клиентов на всех этапах сделки: от первой консультации до получения ключей. Она работает с жилой, инвестиционной и коммерческой недвижимостью Монреаля и помогает выбрать оптимальную стратегию покупки, продажи или финансирования под ваши цели и бюджет.

Чем она поможет

Покупка и продажа домов, кондо и доходных объектов

Поиск инвестиционных вариантов с высокой рентабельностью

Подбор ипотечного решения и консультации по финансированию

Анализ рынка и полное сопровождение сделки

Работа с русскоязычными клиентами и newcomers

Почему выбирают Маргариту

Индивидуальный подход и ясные объяснения на каждом этапе

Глубокое знание рынка Монреаля и пригородов

Акцент на безопасности сделки и выгодной цене

Опыт работы с инвестиционной и коммерческой недвижимостью

Если вы ищете специалиста, который умеет слушать, подсказывать и находить лучшие решения – вы в надежных руках.

Ваш следующий шаг в недвижимости начинается здесь:

📞 +1 514 992-8215

✉️ [email protected]