Маргарита Кондратьева — агент по недвижимости

Маргарита Кондратьева

Покупка и продажа недвижимости • Финансирование

Маргарита Кондратьева – профессионал, который сопровождает клиентов на всех этапах сделки: от первой консультации до получения ключей. Она работает с жилой, инвестиционной и коммерческой недвижимостью Монреаля и помогает выбрать оптимальную стратегию покупки, продажи или финансирования под ваши цели и бюджет.

Чем она поможет

  • Покупка и продажа домов, кондо и доходных объектов

  • Поиск инвестиционных вариантов с высокой рентабельностью

  • Подбор ипотечного решения и консультации по финансированию

  • Анализ рынка и полное сопровождение сделки

  • Работа с русскоязычными клиентами и newcomers

Почему выбирают Маргариту

  • Индивидуальный подход и ясные объяснения на каждом этапе

  • Глубокое знание рынка Монреаля и пригородов

  • Акцент на безопасности сделки и выгодной цене

  • Опыт работы с инвестиционной и коммерческой недвижимостью

Если вы ищете специалиста, который умеет слушать, подсказывать и находить лучшие решения – вы в надежных руках.

Ваш следующий шаг в недвижимости начинается здесь:

📞 +1 514 992-8215
✉️ [email protected]

