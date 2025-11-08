Магазин «Санкт-Петербург» Saint-Hubert (Южный берег)
Description
Гастрономическая классика в духе старого Петербурга
На Южном берегу Монреаля витрина европейских вкусов и петербургского гостеприимства.
Магазин «Санкт-Петербург» для тех, кто ценит традиции — изысканную подачу, вежливый сервис и настоящие продукты без компромиссов.
На полках — всё, что украшает столы домашних ужинов и семейных праздников:
• колбасы и мясные деликатесы ручной работы
• сыры, творожные десерты и домашняя выпечка
• свежие соленья, маринады, варенья, компоты
• широкий выбор конфет и европейских сладостей
Это место, где вкус и уют соединяются в петербургском стиле — с достоинством и теплом.
Адрес: 3631 Boulevard Taschereau, Saint-Hubert J4T 2G3
Телефон: (450) 926-1700
Часы работы:
Пн–Ср: 10:00–20:00
Чт–Пт: 10:00–21:00
Сб: 10:00–19:00
Вс: 10:00–18:00
Санкт-Петербург на Южном берегу — европейская элегантность и домашний уют.
📩 Подпишитесь, чтобы первыми узнавать о скидках, новых товарах и дегустациях — и почувствуйте дух Петербурга каждый день!
Контакты
Карта
ОтзывыWrite a Review
There are no reviews yet.