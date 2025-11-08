Магазин «Санкт-Петербург» Saint-Hubert (Южный берег)

Гастрономическая классика в духе старого Петербурга

На Южном берегу Монреаля витрина европейских вкусов и петербургского гостеприимства.

Магазин «Санкт-Петербург» для тех, кто ценит традиции — изысканную подачу, вежливый сервис и настоящие продукты без компромиссов.

На полках — всё, что украшает столы домашних ужинов и семейных праздников:

• колбасы и мясные деликатесы ручной работы

• сыры, творожные десерты и домашняя выпечка

• свежие соленья, маринады, варенья, компоты

• широкий выбор конфет и европейских сладостей

Это место, где вкус и уют соединяются в петербургском стиле — с достоинством и теплом.

Адрес: 3631 Boulevard Taschereau, Saint-Hubert J4T 2G3

Телефон: (450) 926-1700

Часы работы:

Пн–Ср: 10:00–20:00

Чт–Пт: 10:00–21:00

Сб: 10:00–19:00

Вс: 10:00–18:00

Санкт-Петербург на Южном берегу — европейская элегантность и домашний уют.

