Магазин Санкт-Петербург — Монреаль Сант-Хьюберт Ласаль Лаваль
Магазин Санкт-Петербург — Монреаль Сант-Хьюберт Ласаль Лаваль

Магазин «Санкт-Петербург» Saint-Hubert (Южный берег)

Description

Гастрономическая классика в духе старого Петербурга

На Южном берегу Монреаля витрина европейских вкусов и петербургского гостеприимства.

Магазин «Санкт-Петербург» для тех, кто ценит традиции — изысканную подачу, вежливый сервис и настоящие продукты без компромиссов.

На полках — всё, что украшает столы домашних ужинов и семейных праздников:
• колбасы и мясные деликатесы ручной работы
• сыры, творожные десерты и домашняя выпечка
• свежие соленья, маринады, варенья, компоты
• широкий выбор конфет и европейских сладостей

Это место, где вкус и уют соединяются в петербургском стиле — с достоинством и теплом.

Адрес: 3631 Boulevard Taschereau, Saint-Hubert J4T 2G3
Телефон: (450) 926-1700
Часы работы:
Пн–Ср: 10:00–20:00
Чт–Пт: 10:00–21:00
Сб: 10:00–19:00
Вс: 10:00–18:00

Санкт-Петербург на Южном берегу — европейская элегантность и домашний уют.

📩 Подпишитесь, чтобы первыми узнавать о скидках, новых товарах и дегустациях — и почувствуйте дух Петербурга каждый день!

Контакты

Адрес
3631 Boulevard Taschereau, Saint-Hubert, Квебек J4T 2G3, Канада
Телефон
+1 450 926-1700
Сайт
www.stpetersburgdeli.ca
Индекс
J4T 2G3

Карта

3631 Boulevard Taschereau, Saint-Hubert, Квебек J4T 2G3, Канада
