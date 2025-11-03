Подписаться на рассылку
Le Center Cummings Centre
Le Center Cummings Centre

Le Center Cummings Centre -предоставляет программы и услуги людям старше 50 лет

ЦЕНТР КАММИНГС (Cummings Centre) - лидер в программах и услугах для людей 50+

🕊️ ПРОГРАММА «НАДЕЖДА»
Для тех, кто хочет сохранить ясность ума и радость жизни!

Вам 65+? Замечаете забывчивость, рассеянность или снижение памяти?
Мы приглашаем вас на новые занятия для русскоязычных участников с нарушениями памяти и деменцией.

🧠 Каждый вторник с 13:00 до 17:00 в Le Center Cummings Centre
Увлекательная и заботливая программа, направленная на поддержку эмоционального, психологического и когнитивного здоровья:

  • упражнения для тренировки памяти и внимания
  • музыкальная и арт-терапия
  • общение, позитив и новые друзья
  • повышение качества жизни

💬 Первые 2 занятия — бесплатно!
💰 Доступные цены и субсидии для участников

📞 Наши русскоязычные координаторы помогут вам с регистрацией:
514-734-1736 или 514-734-1792

📍 5700 Westbury Avenue
🚇 Метро: Côte Ste-Catherine / Plamondon

✨ Центр Каммингс — место, где память и сердце остаются в форме!

Контакты

Адрес
5700 Westbury Avenue, Монреаль, Квебек, Канада
Телефон
+1 514 734-1736
Доп. Телефон
+1 514 734-1792

Карта

5700 Westbury Avenue, Монреаль, Квебек, Канада
