Le Center Cummings Centre -предоставляет программы и услуги людям старше 50 лет

ЦЕНТР КАММИНГС (Cummings Centre) - лидер в программах и услугах для людей 50+

🕊️ ПРОГРАММА «НАДЕЖДА»

Для тех, кто хочет сохранить ясность ума и радость жизни!

Вам 65+? Замечаете забывчивость, рассеянность или снижение памяти?

Мы приглашаем вас на новые занятия для русскоязычных участников с нарушениями памяти и деменцией.

🧠 Каждый вторник с 13:00 до 17:00 в Le Center Cummings Centre

Увлекательная и заботливая программа, направленная на поддержку эмоционального, психологического и когнитивного здоровья:

упражнения для тренировки памяти и внимания

музыкальная и арт-терапия

общение, позитив и новые друзья

повышение качества жизни

💬 Первые 2 занятия — бесплатно!

💰 Доступные цены и субсидии для участников

📞 Наши русскоязычные координаторы помогут вам с регистрацией:

514-734-1736 или 514-734-1792

📍 5700 Westbury Avenue

🚇 Метро: Côte Ste-Catherine / Plamondon

✨ Центр Каммингс — место, где память и сердце остаются в форме!