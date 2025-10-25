Клуб художественной гимнастики «QUESTO» приглашает девочек в волшебный мир спорта и танца

Художественная гимнастика — это олимпийский вид спорта, который помогает девочкам развивать гибкость, координацию, красивую осанку и уверенность в себе. Это не просто тренировки — это увлекательное путешествие в мир грации, музыки и блестящих лент.

На протяжении более 50 лет клуб «QUESTO» помогает детям раскрывать свой потенциал, учиться дисциплине, аккуратности и любви к движению.

Наши занятия проходят в дружелюбной атмосфере и подходят как для начинающих, так и для юных спортсменок, мечтающих о соревнованиях.

🌸 Под чутким руководством профессиональных тренеров девочки осваивают работу с обручами, мячами, лентами, булавами и скакалками.

Каждая ученица получает внимание, поддержку и возможность проявить себя!

🏅 Клуб «QUESTO» — признанный лидер в Канаде, воспитавший чемпионок провинции, страны и участниц международных соревнований.

Наши выпускницы входят в сборную Канады, выступая на чемпионатах и Играх Содружества.

💖 Мы верим, что художественная гимнастика помогает девочкам не только стать гибкими и сильными, но и обрести уверенность, красоту движений и радость общения!

🌐 Подробности и регистрация: questo.ca

📩 Контакт: [email protected]

✨ «QUESTO» — где каждая девочка зажигает свою звезду! ✨