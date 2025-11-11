Подписаться на рассылку
«Город детства»
«Город детства»

«Город детства» — детский сад-студия в Cote-St-Luc и West Island

🏙️ «Город детства» - детский сад-студия в Cote-St-Luc и West Island!

Мечтаете о детском саде, который станет для вашего малыша вторым домом — полным света, творчества и новых открытий?

Детсад-студия «Город детства» создает именно такую среду, где каждый день — это шаг к гармоничному развитию!

Мы предлагаем комплексную программу для детей, сочетающую лучшие методики раннего развития, творчества и комфортного пребывания.

✨ Почему «Город детства» — это идеальный выбор?

  • Идеальная среда для роста: Светлые и красиво оборудованные помещения, уютные спальни с личными кроватками и собственная безопасная территория во дворе.

  • Профессиональные занятия на трех языках: Наши педагоги проводят ежедневные развивающие занятия и кружки на русском, французском и английском языках. Это закладывает прочную основу для билингвизма и свободного общения в будущем!

  • Всестороннее развитие ребенка:

    • Творчество: Музыка, танцевальные и арт-классы для раскрытия талантов.

    • Интеллект: Естествознание, развитие логики и речи.

    • Успешный старт: Серьезная подготовка к школе, которая дает реальные академические преимущества.

  • Удобное расположение: Нас легко найти в Cote-St-Luc и West Island.

Мы создаем атмосферу, в которой дети чувствуют себя счастливыми, а родители — спокойными за безопасность и развитие своего ребенка.

Хотите увидеть наш «город» своими глазами?
Запишитесь на экскурсию и пробный день прямо сейчас!

Телефон для связи: 514-476-0260

«Город детства» — место, где растут счастливые и любознательные дети!

