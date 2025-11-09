Goldtex – всё необходимое для ваших детей по лучшим ценам

GOLDTEX – Детский мир, где начинается счастье!

На площади 15 000 ft² под одной крышей – всё для малышей и детей любого возраста!

🍼 Коляски, автокресла, кроватки, стульчики для кормления, одежда, обувь, игрушки и аксессуары – от первых дней жизни до школьных лет.

🎁 Скидки до 50% на продукцию ведущих мировых брендов: UPPAbaby, Nuna, Peg Perego, Maxi-Cosi, Medela, Avent, Baby Jogger, Graco и многих других.

💡 Goldtex известен уже более 30 лет как один из крупнейших детских центров Канады с безупречной репутацией и онлайн-магазином goldtex.ca.

🕒 Часы работы:

Понедельник–Среда: 10:00 – 17:00

Четверг–Пятница: 10:00 – 18:00

Суббота: 9:00 – 17:00

Воскресенье: выходной

📍 8875 Salley, LaSalle H8R 2C8

📞 (514) 365-9699

🌐 goldtex.ca

Goldtex – всё лучшее для ваших детей по лучшим ценам!