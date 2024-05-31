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Гараж Alexander
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Гараж Alexander

Гараж Alexander:

Наши услуги:
- Все виды механических работ
- Ремонт и замена двигателей и трансмиссий
- Антикоррозийная обработка
- Замена и балансировка колес
- Замена ходовых узлов, тормозов, масла
- Кузовные и покрасочные работы
- Работы по электрике
- Профессиональная чистка инжектора — экономия топлива минимум на 20%

Многолетний опыт работы – гарантия качества!

Наш адрес:
8151 Blvd. Montreal-Toronto, №103, Montreal-West, H4X 1N1

Контакты:
- (514) 916-6317

Вакансия:
Требуется опытный механик, желательно со своей клиентурой.

#Автосервис #Монреаль #РемонтАвто #КузовныеРаботы #Электрика #Антикоррозия #ЧисткаИнжектора #ГаражAlexander

Контакты

Телефон
+1 514 916-6317

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