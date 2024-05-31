Гараж Alexander
Гараж Alexander:
Наши услуги:
- Все виды механических работ
- Ремонт и замена двигателей и трансмиссий
- Антикоррозийная обработка
- Замена и балансировка колес
- Замена ходовых узлов, тормозов, масла
- Кузовные и покрасочные работы
- Работы по электрике
- Профессиональная чистка инжектора — экономия топлива минимум на 20%
Многолетний опыт работы – гарантия качества!
Наш адрес:
8151 Blvd. Montreal-Toronto, №103, Montreal-West, H4X 1N1
Контакты:
- (514) 916-6317
Вакансия:
Требуется опытный механик, желательно со своей клиентурой.
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