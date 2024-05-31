Гараж Alexander:

Наши услуги:

- Все виды механических работ

- Ремонт и замена двигателей и трансмиссий

- Антикоррозийная обработка

- Замена и балансировка колес

- Замена ходовых узлов, тормозов, масла

- Кузовные и покрасочные работы

- Работы по электрике

- Профессиональная чистка инжектора — экономия топлива минимум на 20%

Многолетний опыт работы – гарантия качества!

Наш адрес:

8151 Blvd. Montreal-Toronto, №103, Montreal-West, H4X 1N1

Контакты:

- (514) 916-6317

Вакансия:

Требуется опытный механик, желательно со своей клиентурой.

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