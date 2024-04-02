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Screenshot 2024-04-01 at 23-23-16 Kурсы английского языка в Монреале для взрослых – Express English
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English School Express (ESL)

Откройте для себя мир возможностей с (ESL) English School Express – вашим надежным партнером в изучении английского языка уже 20 лет!

Наша деятельность началась в Москве, продолжилась в Ванкувере, и теперь мы рады приветствовать вас в Монреале.

Школа English School Express (ESL)– это место, где взрослые, специалисты и деловые люди со всего мира могут улучшить свои языковые навыки, чтобы успешно общаться и работать в международной среде.

Мы предлагаем:

  • Интенсивные коммуникативные курсы для новичков.
  • Курсы для быстрого улучшения общения в англоязычной среде.
  • Подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL.
  • Обучение составлению резюме и подготовку к собеседованиям.

Расположенная напротив станции метро Lionel-Groulx, наша школа предлагает удобство и доступность, позволяя вам эффективно использовать каждый момент вашего времени.

Мы гордимся нашей миссией – предоставить интенсивные курсы английского языка для всех, кто стремится жить, учиться или работать в Канаде.

В нашей школе вы найдете курсы на любой вкус:

  • 5 уровней английского и 2 уровня французского и русского языков.
  • Ротационные программы с дневными и вечерними занятиями.
  • Специальные программы подготовки к важным экзаменам и тестам.
  • Образовательный и карьерный консалтинг.

Присоединяйтесь к нам, и вы почувствуете теплую и дружественную атмосферу с первого же дня.

Ваши языковые навыки улучшатся в рекордные сроки благодаря нашим интенсивным программам и профессиональным преподавателям.

Позвоните нам сегодня по телефону (514) 463-6307 или напишите на info@expressenglish.ca и начните свой путь к успеху в английском языке!

Контакты

Адрес
3173 St- Jacques, office 206, Montreal, QC, Canada, H4C1G7
Телефон
+1 (514) 463-6307

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