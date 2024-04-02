English School Express (ESL)
Откройте для себя мир возможностей с (ESL) English School Express – вашим надежным партнером в изучении английского языка уже 20 лет!
Наша деятельность началась в Москве, продолжилась в Ванкувере, и теперь мы рады приветствовать вас в Монреале.
Школа English School Express (ESL)– это место, где взрослые, специалисты и деловые люди со всего мира могут улучшить свои языковые навыки, чтобы успешно общаться и работать в международной среде.
Мы предлагаем:
- Интенсивные коммуникативные курсы для новичков.
- Курсы для быстрого улучшения общения в англоязычной среде.
- Подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL.
- Обучение составлению резюме и подготовку к собеседованиям.
Расположенная напротив станции метро Lionel-Groulx, наша школа предлагает удобство и доступность, позволяя вам эффективно использовать каждый момент вашего времени.
Мы гордимся нашей миссией – предоставить интенсивные курсы английского языка для всех, кто стремится жить, учиться или работать в Канаде.
В нашей школе вы найдете курсы на любой вкус:
- 5 уровней английского и 2 уровня французского и русского языков.
- Ротационные программы с дневными и вечерними занятиями.
- Специальные программы подготовки к важным экзаменам и тестам.
- Образовательный и карьерный консалтинг.
Присоединяйтесь к нам, и вы почувствуете теплую и дружественную атмосферу с первого же дня.
Ваши языковые навыки улучшатся в рекордные сроки благодаря нашим интенсивным программам и профессиональным преподавателям.
Позвоните нам сегодня по телефону (514) 463-6307 или напишите на info@expressenglish.ca и начните свой путь к успеху в английском языке!