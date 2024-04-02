Откройте для себя мир возможностей с (ESL) English School Express – вашим надежным партнером в изучении английского языка уже 20 лет!

Наша деятельность началась в Москве, продолжилась в Ванкувере, и теперь мы рады приветствовать вас в Монреале.

Школа English School Express (ESL)– это место, где взрослые, специалисты и деловые люди со всего мира могут улучшить свои языковые навыки, чтобы успешно общаться и работать в международной среде.

Мы предлагаем:

Интенсивные коммуникативные курсы для новичков.

Курсы для быстрого улучшения общения в англоязычной среде.

Подготовку к экзаменам IELTS и TOEFL.

Обучение составлению резюме и подготовку к собеседованиям.

Расположенная напротив станции метро Lionel-Groulx, наша школа предлагает удобство и доступность, позволяя вам эффективно использовать каждый момент вашего времени.

Мы гордимся нашей миссией – предоставить интенсивные курсы английского языка для всех, кто стремится жить, учиться или работать в Канаде.

В нашей школе вы найдете курсы на любой вкус:

5 уровней английского и 2 уровня французского и русского языков.

Ротационные программы с дневными и вечерними занятиями.

Специальные программы подготовки к важным экзаменам и тестам.

Образовательный и карьерный консалтинг.

Присоединяйтесь к нам, и вы почувствуете теплую и дружественную атмосферу с первого же дня.

Ваши языковые навыки улучшатся в рекордные сроки благодаря нашим интенсивным программам и профессиональным преподавателям.

Позвоните нам сегодня по телефону (514) 463-6307 или напишите на info@expressenglish.ca и начните свой путь к успеху в английском языке!