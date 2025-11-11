Дзю-Дзютсу для детей под руководством Олега Стахеева
Description
Секция Дзю-Дзютсу для детей в Монреале под руководством Олега Стахеева
Мы предлагаем не просто спортивные занятия, а целостный подход к гармоничному развитию вашего ребенка. Под чутким руководством профессионального тренера Олега Стахеева дети осваивают не только боевое искусство, но и обретают важнейшие качества для жизни.
Почему наши занятия выбирают для своих детей?
-
Профессиональный подход: Олег Стахеев уделяет внимание каждому ребенку, помогая раскрыть его потенциал в безопасной и поддерживающей атмосфере.
-
Комплексное развитие: Тренировки включают общую физическую подготовку (ОФП), растяжку и упражнения на координацию, что формирует сильное, ловкое и здоровое тело.
-
Воспитание характера: Через философию боевого искусства мы прививаем детям дисциплину, уважение к себе и другим, а также настоящую уверенность в своих силах.
-
Отличные условия: Все занятия проходят в современном и fully оборудованном зале спорткомплекса Xtreme Fitness.
Приведите вашего ребенка на первую тренировку и увидите, как он растет и меняется к лучшему!
Записаться на пробное занятие:
+1 438 393-3343
Наш адрес:
Спорткомплекс Xtreme Fitness
4810 Jean-Talon O, Montréal, H4P 2N5