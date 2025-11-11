Дзю-Дзютсу для детей под руководством Олега Стахеева

Секция Дзю-Дзютсу для детей в Монреале под руководством Олега Стахеева

Мы предлагаем не просто спортивные занятия, а целостный подход к гармоничному развитию вашего ребенка. Под чутким руководством профессионального тренера Олега Стахеева дети осваивают не только боевое искусство, но и обретают важнейшие качества для жизни.

Почему наши занятия выбирают для своих детей?

Профессиональный подход: Олег Стахеев уделяет внимание каждому ребенку, помогая раскрыть его потенциал в безопасной и поддерживающей атмосфере.

Комплексное развитие: Тренировки включают общую физическую подготовку (ОФП), растяжку и упражнения на координацию, что формирует сильное, ловкое и здоровое тело.

Воспитание характера: Через философию боевого искусства мы прививаем детям дисциплину, уважение к себе и другим, а также настоящую уверенность в своих силах.

Отличные условия: Все занятия проходят в современном и fully оборудованном зале спорткомплекса Xtreme Fitness.

Приведите вашего ребенка на первую тренировку и увидите, как он растет и меняется к лучшему!

Записаться на пробное занятие:

+1 438 393-3343

Наш адрес:

Спорткомплекс Xtreme Fitness

4810 Jean-Talon O, Montréal, H4P 2N5