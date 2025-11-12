Подписаться на рассылку
Семейный детский сад
Семейный детский сад

Семейный детский сад Verdun

Description

Семейный детский сад в Вердане.

Для кого: Дети от 1,5 до 5 лет.

Наши преимущества:

🏡 Домашняя атмосфера

  • Небольшая группа, индивидуальный подход.

  • Уютная обстановка, как дома.

🍲 Здоровое питание

  • Готовим вкусную и полезную еду на собственной кухне.

🌳 Прогулки и активность

  • Ежедневные прогулки в любую погоду.

  • Собственная, безопасная игровая площадка прямо во дворе.

😴 Полноценный отдых

  • Каждый ребенок имеет свою удобную кроватку для дневного сна.

📚 Развитие и обучение

  • Комплексные развивающие программы для разных возрастов: развитие речи, моторики, творчества, подготовка к школе.

💰 Финансовая выгода

  • Возврат до 75% оплаты ежемесячно! Помогаем оформить все необходимые документы.

Контакты:

  • Адрес: Verdun, 6-я Авеню

  • Телефон: +1 438 995-0353 (звонки, сообщения)

Не откладывайте заботу о самом главном! Места в группе ограничены.

