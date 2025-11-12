Семейный детский сад Verdun
Description
Семейный детский сад в Вердане.
Для кого: Дети от 1,5 до 5 лет.
Наши преимущества:
🏡 Домашняя атмосфера
-
Небольшая группа, индивидуальный подход.
-
Уютная обстановка, как дома.
🍲 Здоровое питание
-
Готовим вкусную и полезную еду на собственной кухне.
🌳 Прогулки и активность
-
Ежедневные прогулки в любую погоду.
-
Собственная, безопасная игровая площадка прямо во дворе.
😴 Полноценный отдых
-
Каждый ребенок имеет свою удобную кроватку для дневного сна.
📚 Развитие и обучение
-
Комплексные развивающие программы для разных возрастов: развитие речи, моторики, творчества, подготовка к школе.
💰 Финансовая выгода
-
Возврат до 75% оплаты ежемесячно! Помогаем оформить все необходимые документы.
Контакты:
-
Адрес: Verdun, 6-я Авеню
-
Телефон: +1 438 995-0353 (звонки, сообщения)
Не откладывайте заботу о самом главном! Места в группе ограничены.