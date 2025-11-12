Детский ансамбль танца «Русские Узоринки» Натальи Шатиловой
Description
Детский ансамбль танца «Русские Узоры» Натальи Шатиловой | 5 мин от м. Snowdon
«Русские Узоры» — живая традиция народного танца в Монреале!
Коллектив, несущий красоту и энергию русского фольклора с 1998 года.
Наша гордость:
🎭 Профессиональное руководство
-
Художественный руководитель — Наталья Шатилова, выпускница высшей профессиональной балетной школы Квебека (ESBCQ), хореограф и педагог с многолетним опытом.
💃 Богатая танцевальная палитра
-
В нашем репертуаре — вся душа русского танца: от залихватских кадрилей и лирических хороводов до зажигательных плясок.
🌍 Сцена мирового уровня
-
Взрослая группа ансамбля регулярно представляет искусство русского танца на международных фольклорных фестивалях в разных странах мира.
🏆 Наследие и традиции
-
Мы не просто учим движениям — мы воспитываем уважение к культуре и продолжаем традиции, заложенные более 20 лет назад.
Присоединяйтесь к нам!
Мы ждем и детей, и взрослых, желающих прикоснуться к миру настоящего народного танца.
-
Удобное расположение: 5 минут пешком от метро Snowdon
-
Адрес студии: 4954 Decarie Blvd, Montreal
-
Контакты для записи: +1 514 572-7127 | [email protected]
Откройте для себя страсть и красоту русского танца вместе с «Русскими Узорами»!