Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Назад
Report Abuse
Детский ансамбль танца «Русские Узоры» Натальи Шатиловой
Детский ансамбль танца «Русские Узоры» Натальи Шатиловой

Детский ансамбль танца «Русские Узоринки» Натальи Шатиловой

Новое
, ,

Description

Детский ансамбль танца «Русские Узоры» Натальи Шатиловой | 5 мин от м. Snowdon

«Русские Узоры» — живая традиция народного танца в Монреале!

Коллектив, несущий красоту и энергию русского фольклора с 1998 года.

Наша гордость:

🎭 Профессиональное руководство

  • Художественный руководитель — Наталья Шатилова, выпускница высшей профессиональной балетной школы Квебека (ESBCQ), хореограф и педагог с многолетним опытом.

💃 Богатая танцевальная палитра

  • В нашем репертуаре — вся душа русского танца: от залихватских кадрилей и лирических хороводов до зажигательных плясок.

🌍 Сцена мирового уровня

  • Взрослая группа ансамбля регулярно представляет искусство русского танца на международных фольклорных фестивалях в разных странах мира.

🏆 Наследие и традиции

  • Мы не просто учим движениям — мы воспитываем уважение к культуре и продолжаем традиции, заложенные более 20 лет назад.

Присоединяйтесь к нам!
Мы ждем и детей, и взрослых, желающих прикоснуться к миру настоящего народного танца.

  • Удобное расположение: 5 минут пешком от метро Snowdon

  • Адрес студии: 4954 Decarie Blvd, Montreal

  • Контакты для записи: +1 514 572-7127 | [email protected]

Откройте для себя страсть и красоту русского танца вместе с «Русскими Узорами»!

Карта

Связаться

Дать объявление

Дать объявление

Категории

Автомобили | Auto
Здоровье, медицина | Health, medicine
Дети | Kids
Знакомства | Dating
Уход за внешностью | Beauty care
Недвижимость | Real estate
Обучение | Education
Досуг, отдых, развлечения | Leisure
Ремонт и строительство | Renovation & construction
Куплю-продам | Buy-sell
Работа | Job
Туризм, Путешествия, Спорт | Tourism, Travel, Sports
Услуги-Сервис | Service
Страхование | Insurance
Финансы | Finance
Юридические услуги | Legal services
Разное | Miscellaneous
Продукты | Food
Животные | Animals
Искусственный интеллект рекомендует | Artificial intelligence recommends
Магазины | Shop
Переезд | Moving

Расположение

Монреаль | Montréal
Лонгёй | Longueuil
Репентиньи | Repentigny
Сен-Жером | Saint-Jérôme
Деу-Монтань | Deux-Montagnes[
Тереза-де Бленвиль | Thérèse-De Blainville
Ле Мулен | Les Moulins
Руссильон | Roussillon
Водрей-Суланж | Vaudreuil-Soulanges
Лаваль | Laval
Шербрук | Sherbrooke
Квебек | Québec
Украина | Ukraine
Россия | Russia
Сент-Адель | Sainte-Adèle
Гатино | Gatineau
США | USA
Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte
Онтарио | Ontario
Лаурентиды | Laurentides
Болгария | Bulgaria
Пьерфон | Pierrefonds
Напиервилле | Napierville
Монтережи | Montérégie

Сервис

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*