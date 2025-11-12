Детский ансамбль танца «Русские Узоринки» Натальи Шатиловой

Детский ансамбль танца «Русские Узоры» Натальи Шатиловой | 5 мин от м. Snowdon

«Русские Узоры» — живая традиция народного танца в Монреале!

Коллектив, несущий красоту и энергию русского фольклора с 1998 года.

Наша гордость:

🎭 Профессиональное руководство

Художественный руководитель — Наталья Шатилова, выпускница высшей профессиональной балетной школы Квебека (ESBCQ), хореограф и педагог с многолетним опытом.

💃 Богатая танцевальная палитра

В нашем репертуаре — вся душа русского танца: от залихватских кадрилей и лирических хороводов до зажигательных плясок.

🌍 Сцена мирового уровня

Взрослая группа ансамбля регулярно представляет искусство русского танца на международных фольклорных фестивалях в разных странах мира.

🏆 Наследие и традиции

Мы не просто учим движениям — мы воспитываем уважение к культуре и продолжаем традиции, заложенные более 20 лет назад.

Присоединяйтесь к нам!

Мы ждем и детей, и взрослых, желающих прикоснуться к миру настоящего народного танца.

Удобное расположение: 5 минут пешком от метро Snowdon

Адрес студии: 4954 Decarie Blvd, Montreal

Контакты для записи: +1 514 572-7127 | [email protected]

Откройте для себя страсть и красоту русского танца вместе с «Русскими Узорами»!