Центр искусств «Fortissimo»: уроки музыки для всех возрастов

Fortissimo — это профессиональное музыкальное образование в сердце Кот-Сен-Люк.

Мы учим не просто играть ноты, а чувствовать и понимать музыку.

Наши преимущества:

Преподаватели: Выпускники лучших мировых консерваторий и ВУЗов, концертирующие музыканты.

Методика: Классическая школа с индивидуальным подходом к каждому ученику.

Практика: Регулярные концерты, выступления и участие в городских мероприятиях.

Безопасность и комфорт: Занимайтесь в школе или дистанционно.

Обучение и развитие:

Инструменты: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, вокал, саксофон, флейта, кларнет.

Для малышей: Группы раннего музыкального развития.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о свободных местах и записаться на прослушивание!

Контакты:

Телефон: 514.836-6872

Эл. почта: [email protected]

Адрес: 5555 Avenue Westminster, Côte Saint-Luc, QC H4W 2J2