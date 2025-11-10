Подписаться на рассылку
Центр искусств «Fortissimo»: уроки музыки для всех возрастов

Fortissimo — это профессиональное музыкальное образование в сердце Кот-Сен-Люк.

Мы учим не просто играть ноты, а чувствовать и понимать музыку.

Наши преимущества:

  • Преподаватели: Выпускники лучших мировых консерваторий и ВУЗов, концертирующие музыканты.

  • Методика: Классическая школа с индивидуальным подходом к каждому ученику.

  • Практика: Регулярные концерты, выступления и участие в городских мероприятиях.

  • Безопасность и комфорт: Занимайтесь в школе или дистанционно.

Обучение и развитие:

  • Инструменты: фортепиано, скрипка, виолончель, гитара, вокал, саксофон, флейта, кларнет.

  • Для малышей: Группы раннего музыкального развития.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать о свободных местах и записаться на прослушивание!

Контакты:
Телефон: 514.836-6872
Эл. почта: [email protected]
Адрес: 5555 Avenue Westminster, Côte Saint-Luc, QC H4W 2J2

