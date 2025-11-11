Частный детский сад в LaSalle

Добро пожаловать в наш уютный детский сад!

Мы создали пространство, где каждый ребенок от 1.5 до 5 лет чувствует себя как дома.

Почему родители выбирают нас?

Всестороннее развитие: Мы не просто присматриваем за детьми. В программе: развивающие игры, занятия музыкой с профессиональным преподавателем и комплексная образовательная программа.

Безопасность и комфорт: Просторное и светлое помещение на первом этаже, индивидуальные кроватки для полноценного отдыха.

Здоровый режим: Гуляем в специально оборудованной зоне летом и зимой, а также готовим вкусную и полезную еду на собственной кухне.

Подарите своему ребенку атмосферу заботы и радости каждый день!

Звоните, чтобы записаться на экскурсию:

+1 514 814-1418

(Район LaSalle)