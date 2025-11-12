Подписаться на рассылку
Частный детский сад «Островок счастья» в NDG
Частный детский сад «Островок счастья» в NDGйный детский сад — Поиск в Google

Частный детский сад «Островок счастья» в NDG

Description

Частный детский сад "Островок счастья" | NDG (угол Westmore и Fielding)

Островок счастья для вашего малыша!

Для кого: Дети от 2 до 5 лет.

Наши преимущества:

🌟 Высокий стандарт образования и воспитания

  • Гармоничное развитие в лучших культурных традициях.

  • Основатель и воспитатель — дипломированный педагог с 15-летним опытом работы в Санкт-Петербурге и Монреале.

🗣️ Углубленное изучение языков и творческое развитие

  • В стоимость включены регулярные занятия с специалистом по французскому и английскому языкам.

  • Уроки театрального мастерства для раскрепощения и развития речи.

🏡 Комфорт и забота

  • Уютная, безопасная атмосфера вдали от суеты.

  • Индивидуальный подход к каждому ребенку.

💰 Финансовая поддержка для родителей

  • Помощь в оформлении ежемесячного возврата от государства.

Контакты:

  • Район: NDG (пересечение Westmore и Fielding)

  • Телефон: +1 514 486-6484 (Звонки, WhatsApp)

Подарите своему ребенку радость общения и всестороннего развития в нашем «Островке счастья»!

Количество мест ограничено.

Сервис

