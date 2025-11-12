Частный детский сад «Островок счастья» в NDG
Description
Частный детский сад "Островок счастья" | NDG (угол Westmore и Fielding)
Островок счастья для вашего малыша!
Для кого: Дети от 2 до 5 лет.
Наши преимущества:
🌟 Высокий стандарт образования и воспитания
-
Гармоничное развитие в лучших культурных традициях.
-
Основатель и воспитатель — дипломированный педагог с 15-летним опытом работы в Санкт-Петербурге и Монреале.
🗣️ Углубленное изучение языков и творческое развитие
-
В стоимость включены регулярные занятия с специалистом по французскому и английскому языкам.
-
Уроки театрального мастерства для раскрепощения и развития речи.
🏡 Комфорт и забота
-
Уютная, безопасная атмосфера вдали от суеты.
-
Индивидуальный подход к каждому ребенку.
💰 Финансовая поддержка для родителей
-
Помощь в оформлении ежемесячного возврата от государства.
Контакты:
-
Район: NDG (пересечение Westmore и Fielding)
-
Телефон: +1 514 486-6484 (Звонки, WhatsApp)
Подарите своему ребенку радость общения и всестороннего развития в нашем «Островке счастья»!
Количество мест ограничено.