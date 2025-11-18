Бухгалтерские услуги для частных лиц и бизнеса
Description
Что делаем:
-
Полная бухгалтерия: отчеты GST/QST/DAS, счета, зарплаты, сверки
-
Налоги: личные и корпоративные, планирование, отчётность, споры с Revenu Québec/Canada
-
Консалтинг для МСП: документы, бизнес-регуляции, субсидированное жилье, международная передача активов
Работаем на ENG/FR/RU.
Знаем все основные программы: QuickBooks, Hopem, Nethris, Acomba, Sage, SAP Business One, TurboTax.
Адрес: 2650 Thimens, Saint-Laurent, QC, H4R 2L1
Тел.: +1 (514) 653-5040, Виктория
Email: [email protected]