Бухгалтерские услуги для частных лиц и бизнеса
Что делаем:

  • Полная бухгалтерия: отчеты GST/QST/DAS, счета, зарплаты, сверки

  • Налоги: личные и корпоративные, планирование, отчётность, споры с Revenu Québec/Canada

  • Консалтинг для МСП: документы, бизнес-регуляции, субсидированное жилье, международная передача активов

Работаем на ENG/FR/RU.
Знаем все основные программы: QuickBooks, Hopem, Nethris, Acomba, Sage, SAP Business One, TurboTax.

Адрес: 2650 Thimens, Saint-Laurent, QC, H4R 2L1
Тел.: +1 (514) 653-5040, Виктория
Email: [email protected]

