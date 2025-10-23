BMLex Avocats — адвокат в Монреале

Марин Гузун, адвокат
-
- +1 (514)5767414
- Апр 24, 2024
Контактная информация:
Телефон: ☎️ 514-316-7735 | 1-888-870-1690
Email: [email protected]
Сайт: www.bmlex.com
Мы понимаем, что поиск юриста может быть стрессом. В BMLex Avocats мы создали команду, которая работает для вас без лишних сложностей и по доступным ценам.
Доступно и качественно: Высокий уровень юридических услуг по справедливой цене.
Индивидуальный подход: Мы глубоко вникаем в каждую ситуацию, чтобы найти лучшее решение именно для вас.
Говорим на вашем языке: Полное юридическое сопровождение на русском, английском и французском.
Работаем с мандатами Legal Aid: Помогаем клиентам с государственной юридической помощью.
Для частных лиц:
Семейное право: Развод, алименты, опека над детьми.
Иммиграция: Воссоединение семьи, рабочие и студенческие визы, ВНЖ.
Трудовое право: Незаконное увольнение, споры с CNESST, защита в TAT.
Жилищное и гражданское право: Споры с арендодателями, контракты, наследство.
Уголовное и административное право: Защита в суде, споры со страховыми компаниями, налоговые вопросы.
Для бизнеса:
Создание и реорганизация: Регистрация, покупка и продажа бизнеса.
Защита интересов: Налоговые и гражданские споры, взыскание долгов.
Интеллектуальная собственность: Защита товарных знаков и бизнес-активов.
Кризис-менеджмент: Процедуры банкротства и финансового оздоровления.
Мы не ищем лёгких путей – мы ищем оптимальный путь для вас. Наша стратегия всегда гибка: от переговоров и мирного урегулирования до уверенного представления ваших интересов в любом суде Квебека.
Руководитель компании – Мэтр Андрей Мучник (LL.B., LL.M., член Коллегии адвокатов Квебека с 2010 года). Опыт и экспертиза Мэтра Мучника – ваше главное преимущество в решении правовых вопросов.
Звоните сегодня для консультации! Мы готовы помочь вам найти верное правовое решение.
BMLex Avocats – Ваша уверенность в завтрашнем дне.