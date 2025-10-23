Подписаться на рассылку
BMLex Avocats — адвокат в Монреале

BMLex Avocats – Ваш надёжный адвокат в Монреале

Контактная информация:

Почему выбирают нашу юридическую фирму?

Мы понимаем, что поиск юриста может быть стрессом. В BMLex Avocats мы создали команду, которая работает для вас без лишних сложностей и по доступным ценам.

  • Доступно и качественно: Высокий уровень юридических услуг по справедливой цене.

  • ‍‍‍ Индивидуальный подход: Мы глубоко вникаем в каждую ситуацию, чтобы найти лучшее решение именно для вас.

  • Говорим на вашем языке: Полное юридическое сопровождение на русском, английском и французском.

  • Работаем с мандатами Legal Aid: Помогаем клиентам с государственной юридической помощью.

Наши услуги

Для частных лиц:

  • Семейное право: Развод, алименты, опека над детьми.

  • Иммиграция: Воссоединение семьи, рабочие и студенческие визы, ВНЖ.

  • Трудовое право: Незаконное увольнение, споры с CNESST, защита в TAT.

  • Жилищное и гражданское право: Споры с арендодателями, контракты, наследство.

  • Уголовное и административное право: Защита в суде, споры со страховыми компаниями, налоговые вопросы.

Для бизнеса:

  • Создание и реорганизация: Регистрация, покупка и продажа бизнеса.

  • Защита интересов: Налоговые и гражданские споры, взыскание долгов.

  • Интеллектуальная собственность: Защита товарных знаков и бизнес-активов.

  • Кризис-менеджмент: Процедуры банкротства и финансового оздоровления.

Наш подход

Мы не ищем лёгких путей – мы ищем оптимальный путь для вас. Наша стратегия всегда гибка: от переговоров и мирного урегулирования до уверенного представления ваших интересов в любом суде Квебека.

Руководитель компании – Мэтр Андрей Мучник (LL.B., LL.M., член Коллегии адвокатов Квебека с 2010 года). Опыт и экспертиза Мэтра Мучника – ваше главное преимущество в решении правовых вопросов.

Звоните сегодня для консультации! Мы готовы помочь вам найти верное правовое решение.

BMLex Avocats – Ваша уверенность в завтрашнем дне.

Контакты

Адрес
442 Rue Saint Gabriel suite 100, Montréal, QC H2Y 2Z9, Канада
Телефон
+1 514 316-7735
Доп. Телефон
+1 888 870-1690
Email
[email protected]
Сайт
www.bmlex.com
Индекс
H2Y 2Z9

Карта

442 Rue Saint Gabriel suite 100, Montréal, QC H2Y 2Z9, Канада
