BMLex Avocats — адвокат в Монреале

BMLex Avocats – Ваш надёжный адвокат в Монреале

Контактная информация:

Почему выбирают нашу юридическую фирму?

Мы понимаем, что поиск юриста может быть стрессом. В BMLex Avocats мы создали команду, которая работает для вас без лишних сложностей и по доступным ценам.

Доступно и качественно: Высокий уровень юридических услуг по справедливой цене.

‍‍‍ Индивидуальный подход: Мы глубоко вникаем в каждую ситуацию, чтобы найти лучшее решение именно для вас.

Говорим на вашем языке: Полное юридическое сопровождение на русском, английском и французском .

Работаем с мандатами Legal Aid: Помогаем клиентам с государственной юридической помощью.

Наши услуги

Для частных лиц:

Семейное право: Развод, алименты, опека над детьми.

Иммиграция: Воссоединение семьи, рабочие и студенческие визы, ВНЖ.

Трудовое право: Незаконное увольнение, споры с CNESST, защита в TAT.

Жилищное и гражданское право: Споры с арендодателями, контракты, наследство.

Уголовное и административное право: Защита в суде, споры со страховыми компаниями, налоговые вопросы.

Для бизнеса:

Создание и реорганизация: Регистрация, покупка и продажа бизнеса.

Защита интересов: Налоговые и гражданские споры, взыскание долгов.

Интеллектуальная собственность: Защита товарных знаков и бизнес-активов.

Кризис-менеджмент: Процедуры банкротства и финансового оздоровления.

Наш подход

Мы не ищем лёгких путей – мы ищем оптимальный путь для вас. Наша стратегия всегда гибка: от переговоров и мирного урегулирования до уверенного представления ваших интересов в любом суде Квебека.

Руководитель компании – Мэтр Андрей Мучник (LL.B., LL.M., член Коллегии адвокатов Квебека с 2010 года). Опыт и экспертиза Мэтра Мучника – ваше главное преимущество в решении правовых вопросов.

Звоните сегодня для консультации! Мы готовы помочь вам найти верное правовое решение.

BMLex Avocats – Ваша уверенность в завтрашнем дне.