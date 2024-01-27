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Бахрат Лилия | Lilia Bahrat – Real estate broker
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Бахрат Лилия | Lilia Bahrat – Real estate broker

Company Agent at
Работа риэлтора похожа на вино. В ней ценно послевкусие. И чем оно дольше длится, тем многограннее рекомендации и отзывы счастливых и довольных клиентов.
Работа риэлтора подобна рыбалке. Нужно не только найти рыбное место, но и запастись терпением, дабы поймать среди всех рыбок – золотую.
Работа риэлтора подобна работе сыщика. Но важно не просто искать жилье, важно найти самый лучший и самый единственно-правильный вариант.
Позвоните мне, и давайте вместе станем детективами, рыбаками, а добившись успеха, выпьем за это хорошего вина!
Я приведу Вас в Ваш дом!

Контакты

Телефон
+1(514)625-5444
Email
lbahrat@royallepage.ca

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