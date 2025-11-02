Аптека “Pharmacy Feldman & Messias” — Говорим по-русски!

Мы рады предложить вам фармацевтические услуги высочайшего уровня!

В нашей аптеке вы получите персональное внимание и БЕСПЛАТНУЮ консультацию на РУССКОМ языке.

Мы понимаем ваши потребности и готовы ответить на все вопросы.

🏥 Наши Преимущества

Современное оборудование: Аптека оснащена по самым высоким стандартам фармацевтических технологий.

лекарств. Скидка 10% для пожилых людей на все товары, отпускаемые без рецепта.

💉 Услуги по понедельникам (Специальный день!)

Каждый понедельник к вашим услугам:

Медсестра (на месте).

(на месте). Вакцинация: Можно сделать прививку от опоясывающего лишая (shingles), а также сезонную прививку от гриппа.

🛠️ Медицинские товары и приборы

Лекарства и медицинские приборы.

Инвалидные коляски, костыли и другое медицинское оборудование на продажу и в аренду (рент).

🛒 В нашем ассортименте также представлены:

Хозтовары для дома.

Товары для личного ухода и ухода за ребенком.

Напитки, чипсы и другие продукты.

Журналы и газеты.

📍 Контакты и Часы работы

Адрес: 5462 Av. Westminster (пересечение улиц Westminster и Cote-St-Luc Rd.)

Телефон: (514) 489-4909