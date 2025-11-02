Подписаться на рассылку
Аптека “Pharmacy Feldman & Messias” — Говорим по-русски!

Мы рады предложить вам фармацевтические услуги высочайшего уровня!

В нашей аптеке вы получите персональное внимание и БЕСПЛАТНУЮ консультацию на РУССКОМ языке.

Мы понимаем ваши потребности и готовы ответить на все вопросы.

🏥 Наши Преимущества

  • Современное оборудование: Аптека оснащена по самым высоким стандартам фармацевтических технологий.
  • Бесплатная доставка лекарств.
  • Скидка 10% для пожилых людей на все товары, отпускаемые без рецепта.

💉 Услуги по понедельникам (Специальный день!)

Каждый понедельник к вашим услугам:

  • Медсестра (на месте).
  • Вакцинация: Можно сделать прививку от опоясывающего лишая (shingles), а также сезонную прививку от гриппа.
  • Контроль здоровья:
    • Тест и контроль свертываемости крови.
    • Измерение давления (24 часа в сутки).
    • Современная лаборатория для диабетиков, включая бесплатный замер уровня сахара.

🛠️ Медицинские товары и приборы

  • Лекарства и медицинские приборы.
  • Инвалидные коляски, костыли и другое медицинское оборудование на продажу и в аренду (рент).

🛒 В нашем ассортименте также представлены:

  • Хозтовары для дома.
  • Товары для личного ухода и ухода за ребенком.
  • Напитки, чипсы и другие продукты.
  • Журналы и газеты.

 

📍 Контакты и Часы работы

  • Адрес: 5462 Av. Westminster (пересечение улиц Westminster и Cote-St-Luc Rd.)
  • Телефон: (514) 489-4909
День Часы работы
Понедельник-Пятница 8:30 – 18:00
Суббота 9:00 – 15:00
Воскресенье Выходной

Контакты

Адрес
5462 Av. Westminster, Кот-Сен-Люк, Квебек, Канада
Телефон
+1 514 489-4909

Карта

5462 Av. Westminster, Кот-Сен-Люк, Квебек, Канада
Get Directions

