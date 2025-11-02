Аптека “Pharmacy Feldman & Messias” — Говорим по-русски!
Description
Мы рады предложить вам фармацевтические услуги высочайшего уровня!
В нашей аптеке вы получите персональное внимание и БЕСПЛАТНУЮ консультацию на РУССКОМ языке.
Мы понимаем ваши потребности и готовы ответить на все вопросы.
🏥 Наши Преимущества
- Современное оборудование: Аптека оснащена по самым высоким стандартам фармацевтических технологий.
- Бесплатная доставка лекарств.
- Скидка 10% для пожилых людей на все товары, отпускаемые без рецепта.
💉 Услуги по понедельникам (Специальный день!)
Каждый понедельник к вашим услугам:
- Медсестра (на месте).
- Вакцинация: Можно сделать прививку от опоясывающего лишая (shingles), а также сезонную прививку от гриппа.
- Контроль здоровья:
- Тест и контроль свертываемости крови.
- Измерение давления (24 часа в сутки).
- Современная лаборатория для диабетиков, включая бесплатный замер уровня сахара.
🛠️ Медицинские товары и приборы
- Лекарства и медицинские приборы.
- Инвалидные коляски, костыли и другое медицинское оборудование на продажу и в аренду (рент).
🛒 В нашем ассортименте также представлены:
- Хозтовары для дома.
- Товары для личного ухода и ухода за ребенком.
- Напитки, чипсы и другие продукты.
- Журналы и газеты.
📍 Контакты и Часы работы
- Адрес: 5462 Av. Westminster (пересечение улиц Westminster и Cote-St-Luc Rd.)
- Телефон: (514) 489-4909
|День
|Часы работы
|Понедельник-Пятница
|8:30 – 18:00
|Суббота
|9:00 – 15:00
|Воскресенье
|Выходной
Контакты
Адрес
5462 Av. Westminster, Кот-Сен-Люк, Квебек, Канада
Телефон