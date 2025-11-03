Анна Вандаловская — ваш специалист по слуху в Монреале

Анна Вандаловская - слухопротезист в Монреале!

Слышите, но не всегда понимаете?

Часто переспрашиваете?

Беспокоит шум или заложенность в ушах?

Не откладывайте - позаботьтесь о слухе уже сегодня!

📋 Профессиональные услуги:

Проверка слуха и консультация

Подбор и установка слуховых аппаратов

Обслуживание и настройка

Аудиограмма и направление к ЛОР-врачу (ORL)

💬 Говорю по-русски

👩‍⚕️ Membre de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec

💼 Работа с CNESST и страховыми случаями

📍 Клиника слуха в Côte Saint-Luc

📞 (514) 639-1000

📞 (514) 538-3872

✨ Верните себе радость слышать жизнь во всех оттенках звука, слышать лучше, значит жить полнее.