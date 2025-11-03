Анна Вандаловская — ваш специалист по слуху в Монреале
Description
Анна Вандаловская - слухопротезист в Монреале!
Слышите, но не всегда понимаете?
Часто переспрашиваете?
Беспокоит шум или заложенность в ушах?
Не откладывайте - позаботьтесь о слухе уже сегодня!
📋 Профессиональные услуги:
- Проверка слуха и консультация
- Подбор и установка слуховых аппаратов
- Обслуживание и настройка
- Аудиограмма и направление к ЛОР-врачу (ORL)
💬 Говорю по-русски
👩⚕️ Membre de l’Ordre des Audioprothésistes du Québec
💼 Работа с CNESST и страховыми случаями
📍 Клиника слуха в Côte Saint-Luc
📞 (514) 639-1000
📞 (514) 538-3872
✨ Верните себе радость слышать жизнь во всех оттенках звука, слышать лучше, значит жить полнее.
Контакты
Телефон
Доп. Телефон