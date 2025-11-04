Подписаться на рассылку
Садикова
Садикова

Анна Садикова — массаж для детей, консультации натуропата

Массаж для детей, консультации натуропата

  • Детский массаж при задержках развития, нарушениях моторики, гипо/гипертонусе, асимметрии, плоскостопии, косолапии, логопедических и учебных сложностях, гиперактивности, нервозности, проблемах сна, травмах, снижении иммунитета

  • Консультации семейного натуропата

  • Холистический подход к здоровью детей и взрослых

  • Помощь особым детям: задержки развития, аутизм, гиперактивность и другие состояния

  • Ателье для родителей: детский массаж, беби-йога, динамическая гимнастика, подготовка к здоровому рождению

Член Профессиональной Ассоциации RITMA
Лицензированный натуропат и массотерапевт
25 лет опыта, принимаются страховки

Телефон: (514) 489-2858
4620, Earnscliffe, Montreal, H3X 2P2
[email protected]

Контакты

Адрес
4620 Avenue Earnscliffe, Montréal, Квебек H3X 2P2, Канада
Телефон
+1 514 489-2858
Индекс
H3X 2P2
4620 Avenue Earnscliffe, Montréal, Квебек H3X 2P2, Канада
