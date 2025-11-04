Анна Садикова — массаж для детей, консультации натуропата
Массаж для детей, консультации натуропата
Детский массаж при задержках развития, нарушениях моторики, гипо/гипертонусе, асимметрии, плоскостопии, косолапии, логопедических и учебных сложностях, гиперактивности, нервозности, проблемах сна, травмах, снижении иммунитета
Консультации семейного натуропата
Холистический подход к здоровью детей и взрослых
Помощь особым детям: задержки развития, аутизм, гиперактивность и другие состояния
Ателье для родителей: детский массаж, беби-йога, динамическая гимнастика, подготовка к здоровому рождению
Член Профессиональной Ассоциации RITMA
Лицензированный натуропат и массотерапевт
25 лет опыта, принимаются страховки
Телефон: (514) 489-2858
4620, Earnscliffe, Montreal, H3X 2P2
[email protected]
