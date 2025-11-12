Английский для взрослых в Монреале: Инвестируйте в свою карьеру с школой EXPRESS

Знание английского в Монреале — это не просто плюс, это необходимость для карьерного роста и интеграции в международную среду.

Школа EXPRESS специализируется на обучении взрослых с любым уровнем подготовки. Мы понимаем, что у вас нет времени на долгие годы учебы, поэтому предлагаем интенсивные и практические курсы.

Наши преимущества:

Адаптивная программа: Подбираем курс под ваши цели: деловой английский, для повседневного общения, подготовка к экзаменам.

Комфортная атмосфера: Обучение в небольших группах или индивидуально. Преподаватели, говорящие по-русски, помогут преодолеть страх допустить ошибку.

Максимум практики: 80% времени занятия — это живая разговорная практика, диалоги и обсуждения.

Гибкий формат: Посещайте занятия в современном классе в шаге от метро Lionel-Groulx или не выходя из дома.

Сделайте решающий шаг для своего профессионального и личностного роста.

Узнайте о программах и стартовых датах:

📞 Телефон: (514) 463-6307 (с 14:00 до 22:00)

🌐 Сайт: http://www.expressenglish.ca/

📍 Адрес: 3173, St-Jaques, #206

EXPRESS English — ваш экспресс-билет в мир новых возможностей!