Алексей Чечулин, Pl. Fin, CSF

Финансовый планировщик и консультант по страхованию

IG Gestion de patrimoine Inc.

Чем помогаю:

Надёжная страховка

Грамотные инвестиции

Планирование пенсии

Наследственное планирование

Законное снижение налогов

Адрес: 6500 Trans-Canada, bureau 600, Pointe-Claire, QC

Тел.: Cell (514) 803-2808

Email: [email protected]

Сайт: ig.ca

Рассчитывайте на меня — всё остальное рассчитаю я!