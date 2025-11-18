Алексей Чечулин, Pl. Fin, CSF — финансовый планировщик и консультант по страхованию
Description
Алексей Чечулин, Pl. Fin, CSF
Финансовый планировщик и консультант по страхованию
IG Gestion de patrimoine Inc.
Чем помогаю:
-
Надёжная страховка
-
Грамотные инвестиции
-
Планирование пенсии
-
Наследственное планирование
-
Законное снижение налогов
Адрес: 6500 Trans-Canada, bureau 600, Pointe-Claire, QC
Тел.: Cell (514) 803-2808
Email: [email protected]
Сайт: ig.ca
Рассчитывайте на меня — всё остальное рассчитаю я!