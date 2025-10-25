Подписаться на рассылку
ACROSHKA – школа спортивной акробатики на Rive Sud

🏅 ШКОЛА СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКИ на RIVE SUD

Хочешь, чтобы твой ребёнок стал сильным, гибким и уверенным в себе? 🤸‍♀️
Добро пожаловать в ACROSHKA – школу, где спорт превращается в искусство, а тренировки – в радость!

✨ Магия Cirque du Soleil теперь и для ваших детей!
Основатели Club Acroshka, Дмитрий и Юлия, – профессиональные артисты, 10 лет выступавшие в легендарном Cirque du Soleil.
Теперь они делятся своим опытом, объединяя гимнастику мирового уровня и сценическое мастерство.

✅ От чемпионской техники до артистизма
✅ От маленьких мечтателей до уверенных спортсменов
✅ Собственный современный зал в Лонгёе
✅ Более 300 юных акробатов уже с нами!

📍 3344 boul. Taschereau (вход сзади магазина Bureau en Gros)
🌐 www.acroshka.com

📞 (514) 797-2574 | (514) 886-2574
📧 [email protected]

💫 ACROSHKA – первый шаг к большим победам и ярким сценам!

Контакты

Адрес
3344 Boulevard Taschereau, Longueuil, QC J4K 2X4, Канада
Телефон
+1 514 797-2574
Доп. Телефон
+1 514 886-2574
Email
[email protected]
Индекс
J4K 2X4

Карта

3344 Boulevard Taschereau, Longueuil, QC J4K 2X4, Канада
Get Directions

