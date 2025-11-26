Подписаться на рассылку
Home Health Care Montreal — At Home Blood Test
Home Health Care Montreal — At Home Blood Test

A+ Solutions Home Health Care Inc. — профессиональные медицинские услуги на дому

,

Description

A+ Solutions Home Health Care Inc. - это компания, предоставляющая профессиональные медицинские услуги на дому в Монреале.

Организация предлагает:

  • Анализы крови и мочи на дому

  • Выезд врачей и медсестер

  • Медицинский уход за пожилыми людьми

  • Мобильный уход за стопами

  • Помощь детям, взрослым и сотрудникам

Без ожидания! 24/7. Ваш комфорт и здоровье — наш приоритет.

A+ Solutions Home Health Care Inc offers a comprehensive range of at-home health services in Montreal, including at home blood tests, nursing foot care, and personalized medical support.

  • Prélèvements de sang et d’urine à domicile

  • Médecins et infirmiers qui se déplacent chez vous

  • Soins médicaux personnalisés pour les séniors

  • Soins mobiles des pieds

  • Soutien pour enfants, adultes et employés

Aucune attente! Service disponible 24h/24. Votre confort et votre santé sont notre priorité.

Téléphone : +1 514-999-8009
Adresse : 6575 avenue Somerled, Montréal, Québec, H4V 1T1

 

+1 514-999-8009
www.aplushomecare.ca
H4V 1T1

