A+ Solutions Home Health Care Inc. — профессиональные медицинские услуги на дому
Description
A+ Solutions Home Health Care Inc. - это компания, предоставляющая профессиональные медицинские услуги на дому в Монреале.
Организация предлагает:
-
Анализы крови и мочи на дому
-
Выезд врачей и медсестер
-
Медицинский уход за пожилыми людьми
-
Мобильный уход за стопами
-
Помощь детям, взрослым и сотрудникам
Без ожидания! 24/7. Ваш комфорт и здоровье — наш приоритет.
A+ Solutions Home Health Care Inc offers a comprehensive range of at-home health services in Montreal, including at home blood tests, nursing foot care, and personalized medical support.
-
Prélèvements de sang et d’urine à domicile
-
Médecins et infirmiers qui se déplacent chez vous
-
Soins médicaux personnalisés pour les séniors
-
Soins mobiles des pieds
-
Soutien pour enfants, adultes et employés
Aucune attente! Service disponible 24h/24. Votre confort et votre santé sont notre priorité.
Téléphone : +1 514-999-8009
Adresse : 6575 avenue Somerled, Montréal, Québec, H4V 1T1