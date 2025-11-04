🦷 Клиника зубного протезирования Mountaha Maksoud D.D.
Description
🦷 Mountaha Maksoud D.D.
Член Ордена протезистов Квебека
💼 25 лет опыта
✨ Бесплатная консультация
✨ Высокое качество по доступным ценам
Предлагаем:
• Все виды протезирования - частичные, полные, гибкие, эстетические, на имплантах
• Спортивные шины
• Починка протеза за 1 час
• Выезд на дом, в госпитали и дома престарелых
• Собственная зубная лаборатория
• Принимаем все виды страховок и welfare
🗣 По-русски обращайтесь к Андрею: (438) 492-8015
📞 (514) 220-3306
🌐 denturologiehadi.com
Контакты
Адрес
9825 Boulevard de l'Acadie, Montréal, QC H4N 2W2, Канада
Телефон