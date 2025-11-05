Подписаться на рассылку
Hong Qian
Hong Qian

Здоровье и гармония — китайская медицина с Hong Qian

Клиника китайской медицины — Acupuncture Centre Hong Qian: здоровье с 35-летним опытом!

Владелец центра, доктор медицины Hong Qian (Китай, 1986), аккредитованный член орденов O.A.Q, ANN, AMPQ, предлагает:

  • ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ

  • НАТУРОПАТИЯ

  • ТРАВОЛЕЧЕНИЕ

  • ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ

В центре успешно помогают при болях в спине, шее, пояснице, радикулите, артрите, тендините, мигрени, аллергии, бессоннице, депрессии, гемиплегии, ALS, менопаузе, бесплодии, иммунных расстройствах, ревматизме и других проблемах.​

  • День, вечер, неотложная помощь

  • Оплата по страховке, CSST, SAAQ

  • Французский, английский, китайский языки

Адрес: 65, Boul. Rene-Levesque Est, suite 106, H2X 1N2
Код входа: 1118 (Metro Place-des-Arts)
Телефон: 514-765-3972
Сайт: www.sinosoins.com

Hong Qian: здоровье без лекарств — только результат! Запишитесь и почувствуйте перемены уже после первого визита!​

Контакты

Адрес
Boulevard René-Lévesque Est, Монреаль, Квебек H2X 1N2, Канада
Телефон
+1 514 765-3972
Индекс
H2X 1N2

Карта

Boulevard René-Lévesque Est, Монреаль, Квебек H2X 1N2, Канада
