Врач-протезист Фармуда Мулюкова, D.D.
Description
Красивая улыбка в любом возрасте!
Ваша уверенность, здоровье и качество жизни — в надежных руках опытного специалиста! В кабинете Фармуды Мулюковой вы получите индивидуальный подход к восстановлению улыбки и защите зубов по самым современным технологиям.
Полные и частичные съемные протезы
Протезы на имплантах — отличная фиксация, минимум дискомфорта, жевательная сила близка к естественным зубам, сохранение костной ткани челюсти и молодой формы лица
Защитные (спортивные) шины — для активного образа жизни
Починка протезов — быстро и качественно
Аппарат против храпа — спокойный сон и здоровье
Капа для защиты зубов при ночном скрежетании
Отбеливание зубов — сияющая улыбка без боли
Получите профессиональную консультацию — для вас удобное расположение у метро Snowdon и современное оборудование для комфортного лечения.
4950 Queen Mary, №232
Метро Snowdon
(514) 343-0123
(514) 651-8707
Запишитесь на бесплатную оценку состояния протезов — ваша улыбка может стать снова здоровой и красивой уже сегодня.