Фармуда Мулюкова D.D.
Фармуда Мулюкова D.D.

Врач-протезист Фармуда Мулюкова, D.D.

Врач-протезист Фармуда Мулюкова, D.D.
Красивая улыбка в любом возрасте!

Ваша уверенность, здоровье и качество жизни — в надежных руках опытного специалиста! В кабинете Фармуды Мулюковой вы получите индивидуальный подход к восстановлению улыбки и защите зубов по самым современным технологиям.

  • Полные и частичные съемные протезы

  • Протезы на имплантах — отличная фиксация, минимум дискомфорта, жевательная сила близка к естественным зубам, сохранение костной ткани челюсти и молодой формы лица​

  • Защитные (спортивные) шины — для активного образа жизни

  • Починка протезов — быстро и качественно

  • Аппарат против храпа — спокойный сон и здоровье

  • Капа для защиты зубов при ночном скрежетании

  • Отбеливание зубов — сияющая улыбка без боли

Получите профессиональную консультацию — для вас удобное расположение у метро Snowdon и современное оборудование для комфортного лечения.

4950 Queen Mary, №232
Метро Snowdon
(514) 343-0123
(514) 651-8707

Запишитесь на бесплатную оценку состояния протезов — ваша улыбка может стать снова здоровой и красивой уже сегодня.

Контакты

Адрес
4950 Queen Mary Road, Монреаль, Квебек, Канада
Телефон
+1 514 343-0123
Доп. Телефон
+1 514 651-8707

Карта

4950 Queen Mary Road, Монреаль, Квебек, Канада
Связаться

