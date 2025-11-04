Врач-протезист Фармуда Мулюкова, D.D.

Красивая улыбка в любом возрасте!

Ваша уверенность, здоровье и качество жизни — в надежных руках опытного специалиста! В кабинете Фармуды Мулюковой вы получите индивидуальный подход к восстановлению улыбки и защите зубов по самым современным технологиям.

Полные и частичные съемные протезы

Протезы на имплантах — отличная фиксация, минимум дискомфорта, жевательная сила близка к естественным зубам, сохранение костной ткани челюсти и молодой формы лица​

Защитные (спортивные) шины — для активного образа жизни

Починка протезов — быстро и качественно

Аппарат против храпа — спокойный сон и здоровье

Капа для защиты зубов при ночном скрежетании

Отбеливание зубов — сияющая улыбка без боли

Получите профессиональную консультацию — для вас удобное расположение у метро Snowdon и современное оборудование для комфортного лечения.

4950 Queen Mary, №232

Метро Snowdon

(514) 343-0123

(514) 651-8707

Запишитесь на бесплатную оценку состояния протезов — ваша улыбка может стать снова здоровой и красивой уже сегодня.