Воронов Сергей – Адвокат в Монреале
⚖️ Воронов Сергей – Адвокат в Монреале, Ваш надежный партнер в решении юридических вопросов любой сложности.
📞 Телефон: 514.627.6097
Ключевые направления практики
🛡️ Иммиграционное право:
- Все виды иммиграции: спонсорство семьи, квалифицированные специалисты.
- Получение статуса беженца.
- Разрешения на работу и учебу.
- Приглашения для гостей и деловых партнеров.
⚔️ Семейное и гражданское право:
- Семейное право: Развод в кратчайшие сроки, опекунство, алименты и содержание супругов, признание брака недействительным.
- Гражданские споры: Взыскание долгов, споры при совместной покупке недвижимости и другие вопросы.
🏛️ Уголовное право:
- Комплексная защита и представительство в суде по уголовным делам.
💼 Корпоративное право и споры:
- Создание и сопровождение бизнеса.
- Представление интересов в коммерческих спорах любой сложности.
📝 Дополнительные услуги:
- Составление и экспертиза юридических документов и писем.
- Официально заверенные переводы (включая срочные).
Почему стоит обратиться ко мне?
- Широкий профиль: Решаю комплексные проблемы — от иммиграции до защиты в суде.
- Четкость и эффективность: Помогаю достигать целей, будь то быстрый развод или успешное получение статуса.
- Практический подход: Нахожу оптимальные пути решения для каждой уникальной ситуации.
📩 Свяжитесь со мной уже сегодня для конфиденциальной консультации и получения надежной юридической поддержки!
Контакты
Адрес
288 Улица Сен-Жак, Montréal, QC H2Y 1N1, Канада
Телефон
Индекс
H2Y 1N1