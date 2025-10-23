Подписаться на рассылку
Воронов
Воронов

Воронов Сергей – Адвокат в Монреале

⚖️ Воронов Сергей – Адвокат в Монреале, Ваш надежный партнер в решении юридических вопросов любой сложности.

📞 Телефон: 514.627.6097

 

Ключевые направления практики

🛡️ Иммиграционное право:

  • Все виды иммиграции: спонсорство семьи, квалифицированные специалисты.
  • Получение статуса беженца.
  • Разрешения на работу и учебу.
  • Приглашения для гостей и деловых партнеров.

⚔️ Семейное и гражданское право:

  • Семейное право: Развод в кратчайшие сроки, опекунство, алименты и содержание супругов, признание брака недействительным.
  • Гражданские споры: Взыскание долгов, споры при совместной покупке недвижимости и другие вопросы.

🏛️ Уголовное право:

  • Комплексная защита и представительство в суде по уголовным делам.

💼 Корпоративное право и споры:

  • Создание и сопровождение бизнеса.
  • Представление интересов в коммерческих спорах любой сложности.

📝 Дополнительные услуги:

  • Составление и экспертиза юридических документов и писем.
  • Официально заверенные переводы (включая срочные).

Почему стоит обратиться ко мне?

  • Широкий профиль: Решаю комплексные проблемы — от иммиграции до защиты в суде.
  • Четкость и эффективность: Помогаю достигать целей, будь то быстрый развод или успешное получение статуса.
  • Практический подход: Нахожу оптимальные пути решения для каждой уникальной ситуации.

📩 Свяжитесь со мной уже сегодня для конфиденциальной консультации и получения надежной юридической поддержки!

Контакты

Адрес
288 Улица Сен-Жак, Montréal, QC H2Y 1N1, Канада
Телефон
+1 514 6276-097
Email
[email protected]
Индекс
H2Y 1N1

Карта

288 Улица Сен-Жак, Montréal, QC H2Y 1N1, Канада
